Maneskin, controfigure durante le prove: fischi all’Eurovision 2022/ Fan preoccupati per Damiano ma…

Questa sera, per l’ultimo appuntamento con l’Eurovision 2022, si esibiranno anche i Maneskin. La rock band è arrivata ieri a Torino, facendo preoccupare i fan. Damiano, cantante e frontman della band, è stato visto da alcuni fan con delle stampelle, mentre stava camminando zoppicante. Non è però l’unico fattore che ha fatto allarmare i fan, ancor più preoccupati in seguito alle prove. Secondo voci insistenti, infatti, sul palco sono salite delle controfigure che avrebbero sostituito la band vincitrice di Sanremo 2022.

Maneskin/ Perchè Macron chiese la squalifica lo scorso anno all'Eurovision?

Ad annunciarlo era stato il giornalista Andrea Conti, che aveva scritto: “I Maneskin non si esibiranno stasera al Dress Rehearsal. Sul palco appariranno le controfigure ma il gruppo dovrebbe esibirsi domani al Pala Olimpico. Damiano ha le stampelle dopo aver preso una storta mentre girava un video”. Indiscrezioni poi confermate. Nel corso delle prove, infatti, non si sono presentati Victoria e compagni ma delle controfigure. La situazione ha fatto preoccupare i fan che non vedono l’ora di vedere la band di Zitti e Buoni sul campo. Il pubblico non ha preso bene la loro presenza durante le prove, tanto che è dovuto intervenire anche uno dei tre conduttori, Alessandro Cattelan, che ha commentato: “Eh però non c’è bisogno che fate buhhh ai fake Maneskin qui“.

Lavinia Albrizio, fidanzata Thomas Raggi dei Maneskin/ La prima uscita pubblica a Sanremo 2022

Maneskin, Damiano tranquillizza i fan: “Saremo sul palco della finale”

Nonostante durante le prove i veri Maneskin non fossero presenti, questa sera per la finale dell’Eurovision 2022 saranno sul palco. A confermarlo è stato lo stesso Damiano in conferenza stampa: “Tranquilli, ho cantato in condizioni peggiori. In qualche modo farò per sabato, stringo i denti e vado avanti. Non dimentico di aver fatto concerti con una spalla che mi usciva, figuriamoci se mi fa paura una piccola distorsione alla caviglia. Canteremo Supermodel, un pezzo che parla di una ragazza ossessionata dalla fama”. Anche sui social, Damiano ha scritto: “Domani spaccheremo tutto! Non preoccupatevi per me, vi amo tutti“.

Damiano David infortunio, come sta/ Esibizione Maneskin all'Eurovision 2022 a rischio?

Il frontman dei Maneskin ha poi proseguito parlando di quello che è il suo rapporto con la fama: “Il nostro rapporto con la celebrità? Non posso parlare per tutti e quattro, ma io la vivo molto questa cosa: dopo il concerto torno alla vita reale, è l’unico modo per restare sani, non puoi credere che 20 mila persone gridino per te tutti i giorni. Ma siamo in quattro, ognuno la vive a modo suo ma è sicuro che appena uno si monta la testa e fa un po’ il galletto viene immediatamente umiliato dagli altri tre“.













© RIPRODUZIONE RISERVATA