Maneskin, Damiano David: “Necessario provare cose nuove…”/ La rottura della band é annunciata?

Maneskin verso la separazione? Il messaggio sibillino, dopo anni dal debutto a X factor

I Maneskin, tra i fenomeni pop-rock-glam più unici che rari nell’industria musicale di risonanza internazionale, sarebbero prossimi alla separazione, nonostante il successo raggiunto dopo il debutto e la vittoria conseguita a X factor.

Dopo essersi imposta come la band outsider della musica made in Italy, classificatisi secondi tra i competitor alla finale di X factor, i Maneskin guidati da Damiano David conquistavano la vittoria del Festival della canzone all’edizione di Sanremo 2022. Per poi raggiungere il primo podio con il brano sanremese Zitti e buoni alla finale dell’Eurovision Song Contest, il festival che decreta ogni anno la canzone d’Europa per eccellenza nel mondo.

Insomma, il talento più iconico che abbia sfornato alle varie edizioni, X factor, può dirsi quello dei Maneskin, ancor prima della calda voce di Marco Mengoni. Eppure le recenti dichiarazioni di Damiano David farebbero pensare ad una pausa del progetto di attività della band in arrivo .

“Per l’arte è necessario provare sempre cose nuove. Penso che potrebbe essere una cosa molto salutare e molto distruttiva. L’unica cosa che conta è restare in accordo con la band, perché è ciò che mi ha dato tutto quello che ho. È da lì che vengo. È lì che mi sono formato come artista”, spiegava Damiano David dei Maneskin, parlando della band nell’ipotesi di una possibile separazione o ritiro anche per effetto di una crisi artistica.

“Penso che arrivi un momento in cui ogni artista dovrebbe fare le sue cose, come dire: ‘Questo sono io’- quindi il messaggio sibillino del leader dei Maneskin prosegue, attenzionando al possibile debutto da solo-artist-.E questo è quello che farei se fossi solo, se tutto riguardasse me. Inoltre, se domani decidessi di dare il via a un progetto solista, penso che potrebbe aiutare le persone anche a capire di più la band, perché io sono uno dei quattro elementi della band”.

E se per gruppi nati in Europa come i Blue la separazione con annessi progetti solisti della formazione non ha avuto i risultati sperati, portando al tracollo in termini di idee artistiche e vendite musicali fallimentari, per i Maneskin essa potrebbe portare a una svolta in positivo.

Damiano David insinua il dubbio sulla separazione all’orizzonte dei Maneskin

O almeno questo si direbbe il parere di Damiano David: “Mi piacerebbe che un giorno tutti noi ci dedicassimo a un progetto solista magari per un anno, prima di tornare insieme con nuove idee e nuovi stimoli”, prosegue il messaggio sibillino, lanciato al podcast The Allison Hagendorf Show. Dichiarazioni quelle del leader dei Maneskin che il settimanale Chi attenziona come il possibile preludio ad un anno sabbatico della band di X factor con un album da solista del leader e la musicista Victoria De Angelis farebbe la dj in giro per i club più importanti del mondo. Sembra inoltre che il programma della tournée in cantiere sarebbe a quota oltre 180 date di live show. Per i restanti due membri di Maneskin, Thomas Raggi e Ethan Skin, in alternativa ad un possibile progetto di musicisti indipendenti e artisti solisti potrebbe confermarsi un anno di pausa dalle scene, così come anche per i primi due membri.

