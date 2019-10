Maneskin/ Damiano David nuovo look shock dopo le recenti polemiche? (X Factor 2019)

I Maneskin tornano a casa: la band capitanata da Damiano David è pronta per risalire di nuovo sul palcoscenico del talent che ha regalato al gruppo di artisti un forte successo. Questa sera, giovedì 31 ottobre 2019, saranno infatti fra i super ospiti di X Factor 2019. Ad un anno dalla pubblicazione del loro primo disco in studio, Il ballo della vita, i quattro ragazzi hanno voluto festeggiare alla grande per il nuovo traguardo. “Ci siamo trovati, per fortuna o per destino, la vita di ha fatto incontrare, ci siamo innamorati. […] Oggi Il ballo della vita compie un anno. Un anno di emozioni, sorrisi e pianti. Altri cento anni come questi a noi, a voi“, scrivono su Instagram. Clicca qui per leggere il post dei Maneskin. Il mese di ottobre tuttavia non è stato sempre felice per il leader del gruppo, insultato da due poliziotti per via del suo look. “Avevo una camicia croc top e un poliziotto ha ritenuto necessario commentare il mio outfit con il suo collega, utilizzando, testuali parole ‘Guarda come c*zz* è vestito questo’. Allora li ho guardati in maniera poco simpatica e i due si sono permessi anche di alzare la voce“, ha raccontato David in una Storia. Una grande amarezza per il giovane artista, che si augura per questo che le mogli o i figli di questi due agenti possano essere loro fan. “Più noi riceveremo questi commenti, più aumenterà il trucco sulle nostre facce, lo smalto sulle nostre mani e più i nostri vestiti saranno stretti ed effemminati, per come intendete voi“, ha concluso Damiano.

Maneskin: il successo del disco “Il ballo della vita”

Continuano a fare rumore i Maneskin, fin dalla partecipazione al talent di Sky Uno. Questa sera ad X Factor 2019 intratterranno il pubblico con la loro Le parole Lontane, una canzone che ha già conquistato il Disco d’Oro e che si unisce agli altri riconoscimenti ottenuti in poco più di un anno dalla band. 10 dischi di Platino e 3 d’Oro, a cui si aggiungono le 66 date sold out sia in Italia sia in Europa con il loro primo tour. Dopo alcuni mesi di pausa, i Maneskin sono pronti per rimboccarsi le maniche ancora una volta e cavalcare l’onda del successo, come dimostra l’applauso ottenuto durante il recente live al Carroponte di Sesto San Giovanni, dove sono intervenuti più di 140 mila ammiratori. Ancora un punto interrogativo sulla volontà di salutare Marlena, la misteriosa musa che ha fatto da filo conduttore al loro ultimo disco. I fan si chiedono ancora chi sia Marlena, una donna che avrebbe messo alla prova tutti e quattro gli artisti che compongono il gruppo. Anche se Damiano David ha già chiarito che non si tratta di una donna reale, ma di un personaggio simbolico che rappresenta la libertà della band, la

creatività che unisce i quattro musicisti e chiunque gli ascolti.

