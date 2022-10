Maneskin, Damiano David “Pensavo di morire”/ Paura nel video di “The Loneliest”

Maneskin, il nuovo singolo The Loneliest

Lo scorso 7 ottobre i Maneskin hanno pubblicato il loro nuovo singolo “The Loneliest”. In una recente intervista su Spotify, Damiano David ha spiegato il significato di questa ballad, intima e devastante: “Era un momento davvero dura della mia vita, ero lontano da casa e dalle persone che amavo. Il pensiero che ho avuto è stato: se un giorno morissi, cosa vorrei dire e cosa vorrei lasciare a coloro che amo?”. Come riferisce Ansa, nella giornata dell’8 ottobre, il brano dei Maneskin è entrato alla posizione 53 nella classifica Top Songs Global di Spotify, prendendo il titolo della più alta nuova entrata. Nel video ufficiale di “The Loneliest” Damiano David, Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi sono protagonisti di una celebrazione funebre sotto la pioggia.

Damiano David ha rischiato la vita nel video di The Loneliest

In occasione dell’uscita del video ufficiale di “The Loneliest”, Damiano David ha confessato di aver rischiato la vita sul set. All’inizio e alla fine del video, Damiano appare sott’acqua come se fosse annegato. Per farlo stare sott’acqua è stato legato a dei pesi, ma le riprese sono state più rischiose del previsto: “Per farmi scendere di sotto mi hanno messo dei pesi, ma per le prime due o tre take hanno esagerato con questi pesi e ho pensato che sarei morto sul serio”, ha confessato il frontman dei Maneskin, come riporta Rolling Stone. I Maneskin hanno suonato per la prima volta “The Loneliest” a Londra, durante un concerto a sorpresa. “La canzone è un modo per superare la mancanza di qualcuno e, in definitiva, la solitudine. Qualcosa che tutti hanno provato in un modo o nell’altro. Si sente la lotta alla nostalgia e al dolore fino al grido d’amore catartico finale. Fare questa canzone è stata un’esperienza di guarigione”, hanno spiegato i Maneskin.

Maneskin, il video di The Loneliest

