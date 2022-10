Maneskin, Damiano: “ho malformazione a corde vocali”/ “Prima dei concerti? Dieta…”

I Maneskin sono stati ospiti a ‘W l’Italia’ su RTL 102.5, dove hanno rivelato alcune curiosità che molti fan ancora non conoscono. Per esempio, la malformazione alle corde vocali di Damiano e la particolare dieta che tutta la band segue prima e dopo i concerti. “Le mie corde vocali sono un po’ particolari, fatte come due stanghette, ho una malformazione congenita – racconta Damiano, frontman di una delle band più celebri degli ultimi tempi – ho un buco in mezzo. Per questo la mia voce è così perché ci passa aria in mezzo”. E assicura che dal prossimo anno torneranno a incidere brani in italiano.

Ai microfoni di Angelo Baiguini, Federica Gentile e Stefania Iodice su RTL 102.5, i Maneskin rivelano che la popolarissima e ascoltatissima “‘Zitti e Buoni’ è nata in un garage che avevamo abbellito per renderlo più accogliente. Questa cosa ci rimarrà sempre impressa”. E a proposito di musica non si può non affrontare l’argomento concerti, dove i componenti della band rivelano la particolare dieta che seguono prima delle esibizioni tanto attese dal loro pubblico: “Lasagna. Humbuger” per Thomas, per Victoria “la pizza sempre” mentre Damiano sceglie di optare su un mneù un po’ diverso: “prima di salire sul palco cose leggere”.

I Maneskin hanno rilasciato il 7 ottobre un nuovo singolo che in appena dieci giorni è già in vetta alle classifiche di ben 28 Paesi in tutto il mondo. Come ha confessato Damiano a ‘W l’Italia’ su RTL 102.5, girare l’ultimo videoclip in Brianza non è stata un’esperienza facile: “Praticamente dovevo andare giù ed avevo dei pesi addosso – racconta – Quando mi sono tuffato la prima volta non riuscivo a salire. Mi sono spaventato abbastanza”. E in quell’occasione spiega che “i giornali hanno scritto che stavo morendo”.

Ospite di Angelo Baiguini, Federica Gentile e Stefania Iodice su RTL 102.5, Victoria De Angelis racconta di quando ha conosciuto Thomas e di come “alle medie eravamo diversi. Sempre insieme”, rivelando anche un episodio di quel periodo: “lui non vuole che racconto questa cosa – mette le mani avanti – lui è entrato in classe ed ha detto: ‘Chi vuole comprare un coniglio?’ Faceva già business”. In radiovisione, i Maneskin annunciano ufficialmente due esibizioni speciali negli stadi, che saranno all’Olimpico di Roma giovedì 20 luglio 2023 e allo Stadio San Siro di Milano lunedì 24 luglio 2023. E Marlena? “È il nostro incubo – scherzano a RTL 102.5 – Spesso ce lo dicono per strada. Un personaggio seriale che passa da una canzone all’altra”.











