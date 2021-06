Maneskin, Damiano salva la vita a Victoria/ Video Bassista stava per essere investita

Tragedia sfiorata in casa Maneskin, con la bassista del gruppo, Victoria De Angelis, che ha rischiato di essere investita da uno scooter in transito sulla pista ciclabile di Amsterdam e l’impatto sarebbe stato sicuramente inevitabile se non ci fosse stato il prodigioso intervento di Damiano David, frontman della band che è riuscita nell’impresa non soltanto di conquistare il Festival di Sanremo 2021 con le sue note rock, rivoluzionando la storia della kermesse canora più celebre d’Italia, ma anche di riportare il tricolore sulla vetta dell’Europa a trentuno anni di distanza dalla vittoria di Toto Cutugno all’Eurovision Song Contest (in precedenza c’era riuscita soltanto Gigliola Cinquetti, ndr).

Tornando all’attualità, lo spavento è stato davvero grande per la ragazza, che tutto subito non si è accorta del grosso pericolo corso nella capitale olandese, come si evince dalle immagini divulgate sui social network e già divenute virali. In quel preciso momento, infatti, i quattro ragazzi erano appena scesi dall’automobile e si era imbattuta in un gruppo di fan, evidentemente numerosi anche al di fuori dei confini italiani. Piacevolmente sorpresa dal tributo ricevuto in mezzo alla strada, Victoria si è soffermata per un istante a fissare i suoi ammiratori, non accorgendosi dell’arrivo di un motorino.

MANESKIN, MOTORINO RISCHIA DI INVESTIRE VICTORIA: DAMIANO LA SALVA

In quei frangenti nei quali Victoria De Angelis, bassista dei Maneskin, ha rivolto lo sguardo ai fan che acclamavano lei e gli altri tre ragazzi della band, una moto è sopraggiunta a tutta velocità sulla pista ciclabile sulla quale lei si trovava. Damiano David, tuttavia, ha letto in anticipo quella situazione, che avrebbe potuto generare un epilogo decisamente drammatico, e, con sangue freddo e tempismo glaciale, ha afferrato per un braccio la sua amica e collega e l’ha tirata verso di sé, scongiurando l’impatto tra lei e il mezzo. Una scena che, come accennavamo in precedenza, è stata ripetutamente condivisa sul web e in particolare su Twitter, sottolineando il gesto da cavaliere del cantante e l’importanza della sua attenzione in un contesto apparentemente tranquillo e privo di pericoli.

Capite cosa intendo quando dico che Damiano è costantemente attento a Victoria?! Non la perde di vista un attimo e le salva pure la vita🖤🖤🖤! #maneskin #damiano #vicdeangelis pic.twitter.com/MM8fWd7XCt

— 💙True Love-Dany💙 (@TrueLov68369279) June 19, 2021





