Maneskin, il nuovo singolo è “Loneliest”/ Video: “Messaggio d’amore universale”

Maneskin: “The Loneliest è un testamento”

I Maneskin hanno presentato il loro nuovo singolo. Si chiama “Loneliest” ed è un grido d’amore e d’addio, un testo romantico accompagnato da una musica altrettanto malinconica. La band ha presentato l’ultima canzone a Londra, all’Underworld di Camden, in un concerto gratuito.

Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio, hanno raccontato così il loro brano: “Ha una forte carica emotiva essendo una via di mezzo tra una lettera d’amore, un addio e un testamento. È quel che diresti alle persone a cui vuoi bene quando qualcosa di bello finisce. È un testo importante per noi: esprime un messaggio d’amore universale. La canzone è un modo per superare la mancanza di qualcuno e, in definitiva, la solitudine. Qualcosa che tutti hanno provato in un modo o nell’altro. Si sente la lotta alla nostalgia e al dolore fino al grido d’amore catartico finale. Fare questa canzone è stata un’esperienza di guarigione”.

I Maneskin presentano “The Loneliest”

The Loneliest era stata presentata anche sui social. I Maneskin, infatti, hanno pubblicato la cover ufficiale su Instagram e un piccolo estratto del video girato in una villa a pochi passi da Milano già qualche giorno fa, come anticipo del brano uscito proprio oggi, 7 ottobre.

“‘Cause I don’t evеn care about the time I’ve got left here, the only thing I know now is that I want to spent it, with you, with you. Nobody else here, tonight is gonna be the loneliest, you’ll be the saddest part of me, a part of me that will never be mine, it’s obvious”, recita il testo della canzone. In Italiano, “The Loneliest” dice: “Perché non mi interessa nemmeno il tempo che ho lasciato qui, l’unica cosa che so ora è che voglio spenderlo con te, con te. Nessun altro qui, stanotte sarà la più solitaria, sarai la parte più triste di me. Una parte di me che non sarà mai mia, è ovvio”.

