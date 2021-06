Maneskin lasciano la manager Marta Donà/ Lei “Cuore spezzato, vi ho portati fin qui”

La vittoria del Festival di Sanremo 2021 e, ancora di più, quella successiva all’Eurovision hanno inevitabilmente puntato nuovi e più potenti riflettori sui Maneskin. Per la band è un momento di grandissimo successo e visibilità, motivo per il quale ogni azione finisce inevitabilmente nel mirino dei fan e non solo. È quanto accaduto nelle ultime ore quando la loro manager storica, Marta Donà, ha annunciato la fine del rapporto di lavoro con il gruppo rock. Lo ha fatto con un post pubblicato su Instagram che palesa l’amarezza da parte della Donà per questa rottura: “Abbiamo trascorso 4 anni indimenticabili pieni di sogni da esaudire e di progetti realizzati. – ha esordito la donna, per poi concludere – Io vi ho portato fino a qui. Da adesso in poi avete deciso di proseguire senza di me. Ho il cuore spezzato ma vi auguro il meglio dalla vita ragazzi”.

Ha il cuore spezzato Marta Donà per la fine di questo rapporto lavorativo in cui ha tanto creduto e che, d’altronde, risale ai tempi di X Factor, talent che ha lanciato la band. D’ora in poi i Maneskin non saranno più rappresentati da lei che guida Latarma Management, team tutto al femminile che segue artisti come Francesca Michielin, Marco Mengoni e Alessandro Cattelan. L’ultima foto insieme, quella da lei postata su Instagram al fianco del triste annuncio, risale alla vittoria all’Eurovision e li vede abbracciarsi nell gioia della vittoria. Intanto su Twitter impazza l’hashtag #Marta grazie a decine di messaggi di fan stupiti e dispiaciuti.

