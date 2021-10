Maneskin, Mammamia: video del nuovo singolo/ Rock, ironia e Damiano & Co nudi

“MammaMia”, il nuovo singolo dei Maneskin, esce oggi venerdì 8 ottobre. Nelle scorse ore il gruppo composto da Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan ne ha rilasciato un breve estratto attraverso un filmato pubblicato su Tik Tok, che è stato sufficiente a mandare in delirio i fans. Il pubblico non vede l’ora di ascoltare il brano in versione integrale, nonché di potere vedere il video che trovate più sotto.

Il successo di “MammaMia” sembrerebbe essere dunque ormai assicurato. Il testo scritto dalla rock band romana, in base all’anteprima, si preannuncia d’altronde scottante. “Vuoi arrestarmi? Ma ci stiamo solo divertendo. Giuro che non sono ubriaco e non mi drogo, mi chiedono perché sono così sexy? Perché sono italiano”, questa una parte. La frase, in particolare, pare avere al suo interno un riferimento poco velato a quanto accaduto all’Eurovision Song Contest, vinto proprio dall’Italia. Damiano, infatti, era stato accusato di avere sniffato cocaina nel corso della conferenza stampa. Accusa poco dopo smentita dai filmati. “Vuoi toccare il mio corpo, non ti è permesso. Vuoi occuparti di me, ma sono un po’ troppo. Darò fuoco a tutto il posto perché sono troppo caldo”, si ascolta ancora.

Maneskin, esce nuovo singolo “MammaMia”: le indiscrezioni sul video

“MammaMia” esce venerdì 8 ottobre: i Maneskin, insieme al nuovo singolo, mostreranno al pubblico anche il videoclip correlato. Anche in questo caso la rock band romana ha già fornito alcuni spoiler, che definire piccanti è decisamente poco. Nelle scorse ore, infatti, Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan hanno pubblicato su Instagram una foto in cui si mostrano totalmente nudi. Le parti intime, ovviamente, sono censurate.

In molti hanno pensato che i due indizi siano proprio collegati. Anche la didascalia, d’altronde, suggerisce che il riferimento è corretto. Essa cita infatti proprio il testo, seppure in inglese. “Why so hot? Cuz i’m italianooooo”, si legge. Non resta, ad ogni modo, che goderci il video anteprima in attesa poi di scoprire cosa i Maneskin riserveranno al loro pubblico con la clip ufficiale.

