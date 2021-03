Maneskin “Non siamo tossici e nemmeno str*nzi”/ “Ci siamo iscritti a Sanremo 2021..”

I Maneskin hanno vinto Sanremo 2021 e spiegano: “Non siamo tossici e nemmeno str*nzi”

Sembrano cattivi e tanto rock ma alla fine si sono sciolti in lacrime sul palco dell’Ariston e tanto è bastato per fare capire a tutti che i Maneskin non sono proprio rudi come sembra e le lacrime del loro frontman lo ha dimostrato ampiamente sabato scorso. Per chi avesse ancora dei dubbi, ecco arrivare le rivelazioni che la stessa band, ex ugola d’oro di X Factor e neo vincitori di Sanremo 2021, ha rilasciato in un’intervista rilasciata a La Repubblica in cui proprio Damiano ha sottolineato: “I risultati non si raggiungono con l’essere str*nzi, ma con la passione, la disciplina e l’allenamento”. Poi ammette che prima di arrivare sul palco hanno lavorato tanto provando notte e giorno per mettere a punto la loro esibizione finale perché prima di tutto “sono dei professionisti e non siamo dei tossici neanche adesso.. siamo sempre molto lucidi, preparati.. amiamo il nostro lavoro”.

I Maneskin a Sanremo 2021 per vincere?

Il messaggio dei Maneskin è chiaro e non solo a quel professore (e chi come lui) che ha cercato di zittirli tra i banchi di scuola ma anche che si arriva in alto solo con il lavoro duro e con i sacrifici. A chi chiede loro se sognavano o speravano la vittoria finale al Festival di Sanremo 2021, ecco che è la bella Victoria a rivelare che non si sono iscritti per vincere: “Abbiamo deciso di farlo perché volevamo far sentire la nostra musica. E’ stato un riconoscimento già l’essere stati scelti”. La band è convinta di aver portato la loro vera essenza sul palco e di averlo fatto nel migliore dei modi anche con la cover mostrando al pubblico anche la loro nuova direzione senza mai scendere a compromessi. Questo è certo.



