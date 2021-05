Maneskin, nuovo attacco dalla Francia/ “Test antidroga all’Eurovision non era valido”

La Francia non placa la sua polemica contro i Maneskin. Dopo la vittoria della band italiana all’Eurovision 2021, i media francesi – convinti che il trionfo sia stato rubato all’artista che rappresentava il loro paese – continuano a parlare del “droga gate”, nonostante le analisi a cui Damiano David dei Maneskin si è sottoposto, poi risultate negative. Stando a quanto riporta IlFattoQuotidiano, testate come Officieles, Melty e Gentside avrebbero riportato le perplessità dei francesi intorno al test in questione, dicendosi perplessi sulla sua effettiva veridicità. Le analisi fatte al cantante potrebbero non essere valide, a loro dire, per una questione di tempistica. I dubbi sollevati dagli esperti, infatti, si baserebbero sul fatto che il test sia stato effettuato a più di 24 ore di distanza dalle immagini di Damiano che tanto hanno fatto discutere.

Francia ancora contro i Maneskin: dubbi sul test antidroga

I dubbi avanzati dai media francesi sul test nascerebbero, dunque, dal fatto che cocaina resta presente in tracce nella saliva e nel sangue solo per 24 ore. Tuttavia Damiano dei Maneskin si è sottoposto al test quando le ore trascorse erano già 36 dalla presunta consumazione insinuata dai francesi. Polemiche e insinuazioni a parte, resta il fatto che queste accuse macchiano la vittoria dei Maneskin e dell’Italia. Non è insomma bastato il chiarimento, che sembrava definitivo, degli addetti ai lavori dopo il test che annunciava “nessun uso di droghe ha avuto luogo nella Green room”.

