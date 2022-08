Maneskin performer agli MTV Video Music Awards 2022/ Il nuovo debutto

MTV Video Music Awards 2022, sul palco debuttano i Maneskin come performer

Dopo la vittoria finale conseguita prima a Sanremo 2021 e poi agli Eurovision Song Contest 2021, con il brano rock Zitti e buoni, i Maneskin stanno per mettere a segno una nuova ed importante apparizione. É stata confermata la loro partecipazione all’evento musicale tanto atteso e di risonanza mondiale, ovvero quello degli MTV Video Music Awards 2022. L’organizzazione degli MTV Video Music Awards 2022 ha infatti confermato la partecipazione della band glam-rock come performer sulle note di Supermodel e si tratta della prima volta che la formazione di Damiano, Victoria, Ethan e Thomas presenzia ad un evento Awards show americano del calibro degli MTV Video Music Awards.

L’evento musicale più atteso dell’anno 2022 é previsto nella notte fra il 28 e il 29 agosto al Prudential Center di Newark, in New Jersey. I Maneskin sono nominati in ben due categorie: Best New Artist e Best New Alternative. Che dopo la vittoria della categoria Best Rock conseguita agli MTV Video Music Awards 2021, i Maneskin possano aggiudicarsi dei nuovi prestigiosi Awards al rinnovato evento di premiazione?

Gli altri performer previsti agli MTV Video Music Awards

Oltre ai Maneskin, MTV ha anticipato anche altri performer previsti agli MTV video music Awards 2022, ovvero Lizzo, Jack Harlow e le BLACKPINK. Le Blackpink si esibiranno dal vivo in una performance promozionale del nuovo singolo Pink Venom, in arrivo su iTunes il 19 agosto e che é il primo singolo estratto dal secondo album Born Pink, che sarà rilasciato il 16 settembre. Lizzo registrerà un ritorno all’evento dopo le performance di Good As Hell e Truth Hurts registrate nel 2019. Questa volta lei presenzia all’evento per cantare 2 Be Loved (Am I Ready).

Ai già noti, si aggiungono inoltre altri performer annunciati nei giorni scorsi, ovvero Marshmello con Khalid; Anitta; J Balvin; Panic At The Disco; Kane Brown e Nicki Minaj sulle note di Super Freaky Girl.











