Maneskin, ricerca “Eyeliner da uomo” fa boom/ Su Google +70% dopo l’Eurovision

I Maneskin hanno fatto lievitare le ricerche su Google delle parole chiave “eyeliner per uomini”. Come riferisce Repubblica, nelle ore immediatamente successive alla vittoria dell’Eurovision 2021 del gruppo partorito da X Factor, le suddette ricerche sono aumentate in maniera vertiginosa, precisamente del 70%. Dati che sono stati raccolti e analizzati dalla piattaforma di ricerca di moda beauty e design Stylight Insights, che sottolinea come dal 23 al 29 maggio scorsi, le ricerche riguardanti il trucco da uomo abbia avuto un notevole boom, più che raddoppiando rispetto ai sette giorni precedenti.

Una tendenza quindi del trucco da uomo che sta crescendo sempre di più, sdoganato anche da Fedez, fra i primi a pitturarsi le unghie con lo smalto, e trucco visto anche su alcuni concorrenti della recente edizione di Amici 2021. Ma con i Maneskin l’eyeliner per lui è divenuto ancora più diffuso, anche perchè, come ben si sa, nel mondo del rock forse più che in altri generi, l’estetica fa parte della performance musicale intera, “un mezzo – scrive Repubblica – per esprimere anche con lo stile quello che si canta con le parole”.

MANESKIN, BOOM RICERCA “EYELINER DA UOMO”: IL TRUCCO PER DEGLI SMOKEY EYES PERFETTI

I make up coordinati che i Maneskin hanno portato sul palco dell’Eurovision e di Sanremo, hanno dimostrato che le stesse regole del trucco funzionano sia per l’uomo che per la donna: “Eyeliner e matita sfumabile – scrive ancora Repubblica – da applicare rigorosamente anche nella rima inferiore dell’occhio per un effetto “drama”, sono gli strumenti di base, insieme agli ombretti per i look più costruiti o colorati”. Tom Pecheux, Global Beauty Director di Yves Saint Laurent, ha svelato il trucco per uno smokey eyes perfetto, a cominciare dal mascara, che deve essere applicato iniziando dalla base delle ciglia. Quindi si passa all’eyeliner e alla matita: “L’eyeliner deve essere seguito da una linea di eyeliner liquido, che dona intensità agli occhi e li incornicia. Questa è la parte più difficile. Sopra questo eyeliner applico una matita cremosa e la sfumo”. Infine l’ombretto, da sfumare con la punta del dito, e poi di nuovo il mascara.

