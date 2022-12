Maneskin, rissa al concerto/ Damiano: “Peggio la ragazza con la maglia della Lazio”

Rissa al concerto dei Maneskin: “Non siate violenti”

I Maneskin sono impegnati con il loro Loud Kids World Tour: partito a fine ottobre 2022 e vedrà il gruppo esibirsi fino alla primavera 2023 nei principali club e palasport negli Usa e nel Vecchio Continente. Nei giorni scorsi, mentre i Maneskin si stavano esibendo al Fillmore di Philadelphia, è scoppiata una rissa tra il pubblico tanto che la band ha subito interrotto lo spettacolo: “Non è mai successo, è la prima volta che si litiga a un nostro concerto. Dai, ragazzi, non siate violenti, fa schifo questa cosa. Rispettate le persone che sono al vostro fianco soprattutto se siete fan dei Maneskin, succedono cose peggiori al mondo”, ha detto Damiano, come si vede in un video postato sui social. Poi ha aggiunto: “Ok, cosa stavamo cantando? Anzi grazie perché avete distratto tutti mentre stavo dicendo che questa era la parte finale del concerto, quindi grazie ancora“.

Maneskin, Damiano: "ho malformazione a corde vocali"/ "Prima dei concerti? Dieta..."

Damiano David scherza sui social dopo la rissa

Successivamente, su Twitter, Damiano David ha commentato il video dell’accaduto, cercando di sdrammatizzare la situazione: “La cosa peggiore è stata la ragazza con la maglia della Lazio”, ha twittato. Nel video vicino ai litiganti si intravede una ragazza con la maglia biancoceleste. È i infatti risaputo che il frontman dei Maneskin è un fan sfegatato della Roma. Intanto la band ha infranto un nuovo record: secondo i dati di Spotify Wrapped 2022, la super classifica annuale della piattaforma di streaming più popolare al mondo, i Maneskin sono gli italiani pii ascoltati all’estero. Inoltre sono stati annunciati nel cartellone del Primavera Sound 2023, che si svolgerà a Barcellona dal 29 maggio al 4 giugno e a Madrid dal 5 all’11 giugno.

Maneskin/ "The Loneliest? Esprime un messaggio d'amore universale"

The worst thing was the girl with the Lazio shirt tho https://t.co/wQOuRgd2tz — Damiano David (@daviddamiano99) November 30, 2022

