Maneskin, Damiano David dopo l’album solista: "Con la band non è finita, solo se siamo riposati e veri".

I Maneskin tornano insieme? Damiano David ha fatto sperare i fan su una possibile reunion. Questa notizia potrebbe svoltare il futuro della band che ormai da diverso tempo si è presa una pausa. Al New Musical Express l’ex frontman e oggi solista ha raccontato che al momento si sente molto bene con sè stesso quindi dando speranza a chi li ha seguiti: “Ora so molto meglio di cosa ho bisogno e so che anche per loro è così, comprendono meglio di cosa hanno bisogno“, ha detto Damiano. “Siamo cresciuti. Possiamo comunicare meglio tra noi e mantenere ogni cosa fattibile e sana“.

Ma cosa porterebbe Damiano David alla reunion dei Maneskin? Per lui quello che è importante è la maturità della band: “Dobbiamo essere tutti ben riposati. E penso che dovremmo fare qualcosa che sentiamo davvero, che non sembri affatto un lavoro“, ha detto il cantante nell’intervista a New Musical Express. Fatto sta che ormai sui social la pretesa di ritrovarli insieme sta diventando sempre più insistente soprattutto dato che ormai l’ultimo album della band risale ormai al 2023, “Rush!“, diventato ben 3 volte disco di platino in Polonia.

Damiano David torna nei Maneskin? L’ultimo album e la pausa improvvisa

L’ultimo album dei Maneskin del 2023 non aveva riscosso il successo che si pensava ottenesse dato che prima i numeri che facevano erano davvero alti. Proprio per questo, probabilmente, Damiano David ha deciso di cambiare rotta e prendersi una pausa: non erano più ispirati e avevano bisogno di fermarsi un po’.