MANESKIN ROMPONO GLI STRUMENTI/ Dal diario di Damiano: cosa devono fare le rock star

Quindi i Maneskin hanno distrutto i loro strumenti sul palco, durante l’ultimo concerto del loro tour americano, a Las Vegas. Essendo la capitale del gioco d’azzardo, dei soldi, tanti, spesso anche riciclati, e degli sceicchi che vengono qui a investire i loro petro dollari, forse Damiano e compagni hanno voluto scagliarsi contro l’ultima frontiera del turbo capitalismo. Ma forse, visto che lo fanno da tempo, hanno voluto imitare idoli del passato. Gli Who infatti sin dagli anni 60 erano noti per distruggere chitarre e batteria al termine dei loro concerti. Musicisti proveniente dall’ultimo gradino della classe operaia, sfogavano così la loro rabbia e frustrazione spaventando pubblico e benpensanti. Ai tempi erano un gesto trasgressivo. D’altro canto i Maneskin si sono sempre dimostrati dei citazionisti: presentarsi sul palco in lingerie lo facevano Alice Cooper, David Bowie, Marilyn Manson e anche il nostro renato Zero. Oggi? Thomas e Victoria sbattono ripetutamente a terra chitarra e basso e poi con Damiano danneggiano piatti e tamburi del batterista. Una scena che ha scatenato le polemiche del web: “Questi gesti sono profondamente fuori tempo, irrispettosi verso chi fa debiti per acquistare uno strumento e rigorosamente non rock”, commenta un utente. “Questa cosa la trovo penosa. Si vede che si sono dimenticati di quando suonavano per strada e non potevano permettersi strumenti di un certo livello”, rincara un altro follower. Allora abbiamo pensato di condividere una pagina del diario “cose da fare” di Damiano e Victoria per scoprire che altro di oltraggioso e innovativo faranno. Tra parentesi il nome di chi l’ha già fatto… e infine invece delle polemiche dei social, il nostro personale punto di vista.

Maneskin, rissa al concerto/ Damiano: "Peggio la ragazza con la maglia della Lazio"

1. Bruciare la chitarra (Jimi Hendrix)

2. Morsicare un pipistrello (Ozzy Osbourne) e/o staccare la testa a una colomba (Robert Plant)

3. Lanciare il televisore dalla finestra (tutti)

4. Entrare con una Rolls Royce in piscina (Keith Moon)

5. Tenere un leone di montagna come animale di compagnia in casa (Slash)

6. Presentarsi sul palco completamente nudi tranne che per un calzino sugli organi genitali (Red Hot Chili Peppers)

Maneskin, Damiano: "ho malformazione a corde vocali"/ "Prima dei concerti? Dieta..."

per quando non si sa sa proprio più cosa fare

7. Telefonare in diretta dal palco alla mamma (Laura Pausini)

8. Tornare sul palco per i bis in vestaglia lasciando che si apra e mostrare di non avere niente sotto (ancora Laura Pausini)

9. Bruciare la foto del papa (Sinead O’ Connor)

10. Esagerare con le attenzioni verso una procace fan tra il pubblico fino a scatenare la furia del fidanzato e farsi riempire di botte (Frank Zappa)

La nostra ipotesi? Il problema non è rompere gli strumenti che tanto il giorno dopo se li ricomprano. Il problema è appunto che se li ricomprano e torneranno subito a suonare. Ahimè.

Maneskin/ "The Loneliest? Esprime un messaggio d’amore universale"

© RIPRODUZIONE RISERVATA