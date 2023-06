Maneskin, sfogo oncologo Ascierto contro Victoria e Thomas/ “Questa foto mi fa rabbia”

Una foto simpatica di due ragazzi ripresi mentre sorridono dopo una giornata al mare può diventare un caso social? Sì, se sono Victoria De Angelis e Thomas Raggi dei Maneskin. La foto in sé all’apparenza non mostra alcun particolare che possa suscitare una polemica, ma lo ha trovato il professor Paolo Ascierto, direttore del Dipartimento di Melanoma e Tumori della Cute, Immunoterapia Oncologica e Sperimentale e Terapie Innovative dell’Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori “Fondazione Pascale” di Napoli.

Il luminare ha pubblicato un post sui social in cui rimprovera i due giovani perché dalla foto si evince che si sono esposti troppo al sole, mettendo a rischio la loro salute e rappresentando un cattivo esempio per i loro fan. «Guardare questa foto mi fa arrabbiare, nonostante la mia simpatia per loro (Maneskin). A nulla servono i messaggi che gli oncologi della pelle faticano a mandare se questo è l’esempio dato ai giovani. Ricordati di prendere sempre un sano bagno di sole usando la protezione solare per evitare pericolose scottature!», ha twittato l’oncologo.

FOTO MANESKIN, SFOGO DELL’ONCOLOGO ASCIERTO

Ma il professor Paolo Ascierto ha approfondito la questione su Facebook, spiegando che Victoria De Angelis e Thomas Raggi dei Maneskin mostravano in quella foto «un evidente eritema causato dall’esposizione ai raggi del sole». Oltre ad esprimere rabbia per la foto, pur confermando la simpatia per la band, l’oncologo si lascia andare ad uno sfogo. «Mi fa rabbia perché non basteranno il doppio e il triplo dei miei anni di studio e di sacrifici per trovare la “medicina” che guarisce il melanoma, non basterà il numero dei pazienti che non ce l’hanno fatta, se poi tutto svanisce o rischia di svanire in una fotografia». In quell’immagine, infatti, la bassista e il chitarrista dei Maneskin «esibiscono divertiti gli evidenti segni di un eritema solare, inconsapevoli, voglio sperare, del rischio che corrono e che possono indurre a correre negli altri giovani».

Da qui la rabbia nel guardare la foto, «perché vuol dire che tutti i messaggi che oramai da anni noi oncologi della pelle ci affanniamo a lanciare non sono serviti a nulla se ancora non si è capito che il sole preso male può fare molto male alla nostra salute». Ma la foto di Victoria De Angelis e Thomas Raggi dei Maneskin rappresenta per Ascierto l’occasione per rinnovare il suo appello: «Voglio invitare i giovani e i loro genitori: andate a mare, ma non vi esponete nelle ore più calde e soprattutto usate la crema protettiva. Crema che non va messa una sola volta e basta, ma ripetuta almeno ogni due ore. Scrivetelo anche sulle vostre pagine fb e instagram, prevenire è sempre meglio che curare».













