Maneskin/ “Siamo vintage dentro e fuori e con Vent’anni…” (X Factor 2020)

I Maneskin sono gli ospiti del secondo Live di X Factor 2020. La band nata, musicalmente parlando, proprio sul palcoscenico del talent show musicale di Sky, ha da poco pubblicare il nuovissimo singolo dal titolo “Vent’anni” che presenteranno in anteprima assoluta proprio sul palco di XF. La band capitana da Damiano David è tornata con un pezzo importante che rappresenta una sorta di dialogo fra un ragazzo e un adulo. A raccontarlo è stato proprio il frontman dalle pagine de Il Corriere della Sera: “ho scritto da due punti di vista: il mio adesso, la mia visione dei 20 anni che è anche nata dal confronto con gli altri della band, e un padre o un adulto che mi dice quello che mi vorrei sentire dire. Non lo intendo in tema di lavoro o profitto, ma nel senso di riuscire a lasciare il segno come persona”. Vent’anni non è un pezzo generazionale, ma qualcosa che va ben oltre come ha sottolineato il performer: “ognuno ha vissuto i suoi vent’anni in epoche diverse, ma alla fine ci sono elementi uguali per tutti, la paura, il senso di smarrimento, il sentirsi sul tetto del mondo un giorno e ritrovarsi in lacrime quello dopo”. Una cosa è certa la band è tra le novità più entusiasmanti della musica italiana.

Maneskin: in Vent’anni collaborano con Oliviero Toscani

“Siamo vintage, anche dentro. Anche se la nostra generazione sta riprendendo con le manifestazioni in piazza, vedi quelle per l’ambiente” – racconta Damiano David, la voce dei Maneskin che sono tornati dallo scorso 30 ottobre 2020 con il nuovissimo singolo “Vent’anni. Un brano che vanta una collaborazione importante, visto che la canzone sarà accompagnata da una campagna pubblicitaria scattata da Olivero Toscani presente sui muri delle più importanti città italiane. “Cercavamo qualcosa che rappresentasse l’ideale di libertà cui ambiamo. La prima cosa che viene in mente guardando la foto è quella della sessualità, dell’amore senza pregiudizi — ha dichiarato la bassista Victoria De Angelis – “ma c’è anche un significato sull’essere completamente nudi, senza filtri”. Il brano strizza l’occhio al rock anni ’70 e non lo nasconde il chitarrista della band Thomas Raggi: “abbiamo portato la dimensione live nei suoni del singolo. Non ci fa paura, anzi vorremmo riportare in auge quel modo analogico di fare musica. Oggi tutto è molto prodotto e meno suonato, è un altro sport”.