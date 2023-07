Maneskin, super sorpresa per i fan?/ In arrivo collaborazione musicale con Martin Garrix

Manekin: collaborazione con Martin Garrix?

I Maneskin non si fermano mai. Chi pensava che, dopo il tour che li ha portati in giro per l’Europa e l’Italia potessero prendersi una pausa, si sbagliava. La band romana che, da due anni è sulla cresta dell’onda, è pronta a fare una super sorpresa musicale ai fan. A svelarlo è il settimanale Chi. Nella rubrica “Chicche di gossip” pubblicata sul numero in edicola da mercoledì 12 giugno, infatti, viene annunciata la collaborazione tra i Maneskin e Martin Garrix.

“Il progetto uscirà a breve. Intanto, Damiano e gli altri della band, Thomas, Victoria ed Ethan, continuano a lavorare per Garrix nel segreto più assoluto”, si legge su Chi. Un’indiscrezione, quella riportata da Chi, che sta facendo già sognare i fan.

Maneskin: dagli stadi al tour mondiale

In attesa che la collaborazione con Martin Garrix diventi realtà, i Maneskin sono pronti ad infiammare gli stadi italiani. Dopo aver girato il mondo e conquistato i palazzetti e il Circo Massimo di Roma, la band sarà la protagonista di alcuni imperdibili live negli stadi. Si parte da Trieste dove è prevista la data zero fissata per il 16 luglio allo stadio Nereo Rocco. Via, poi, allo stadio Olimpico di Roma il 20 e il 21 luglio e San Siro con altri due concerti fissati il 24 e il 25 luglio.

Dopo qualche settimana di vacanza, poi, i Maneskin partiranno per il tour mondiale. Si parte il 3 settembre dalla Germania. La band si esibirà, poi, negli Stati Uniti toccando città come New York, Boston e Los Angeles. Via, poi, in Brasile, Messico, Cile, Giappone, Australia per poi toccare anche l’Irlanda e l’Inghilterra.

