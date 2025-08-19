Maneskin tornano insieme: Damiano solista è flop, Victoria guadagna di più, parla il papà manager Alessandro De Angelis: data reunion

Maneskin tornano insieme: c’è la data della reunion, parla il papà di Victoria manager della band

I Maneskin tornano insieme! L’avventura da solisti di Damiano David e Victoria De Angelis si concluderà presto e del resto visti i conti della separazione della band non c’è da stupirsi. Il magazine Open, infatti, ha pubblicato il loro fatturato e si parla di incassi dimezzati e guadagni polverizzati e per tutti questi motivi, principalmente, il papà di Victoria De Angelis e manager della band Alessandro De Angelis ha annunciato non solo la reunion ma anche la data esatta di quando i Maneskin torneranno insieme.

In qualità di amministratore unico della società Maneskin Empire SRL che gestisce i diritti musicali della band, il papà di Victoria Alessandro De Angelis ha annunciato che ‘I Maneskin torneranno a suonare insieme e riprenderanno a calcare i palcoscenici dei concerti nell’ultimo trimestre 2025 e sicuramente con un tour nel 2026′ aggiungendo che il crollo dell’esercizio è dovuta alla ridotta attività live e dalle rappresentazioni dal vivo. Insomma visto il crollo degli affari e non solo per questioni affettive e sentimentali, Damiano David, Victoria De Angelis presto torneranno a calcare insieme i palcoscenici con serate e soprattutto con tour rendendo felici tutti i fan che da tempo sognavano nella loro reunion.



Réunion Maneskin, perché tornano insieme? Damiano David solista è un flop: Victoria De Angelis lo supera guadagni

Leggendo la relazione di bilancio di Alessandro De Angelis ad avere avuto più successo dopo la separazione con le rispettive carriere da solisti, iniziate ufficialmente nel 2023, è stata Victoria De Angelis senza scendere troppo nei dettagli, la bassista ha guadagnato un utile di 167.120 euro contro il guadagno di appena 15.283 euro del cantante e fidanzato di Dove Cameron. Victoria ha guadagnato dieci volte di più di Damiano. Se si guardano, infine, i conti della band nel complesso, in un solo anno ha perso circa 10 milioni di euro di ricavi cifra sicuramente considerevole. Per tutti questi motivi entro il 2026 i Maneskin torneranno insieme.