Maneskin, una canzone per l’Ucraina/ Video: “Come fate a chiudere gli occhi…”

I Maneskin tornano con una canzone e un video aderendo alla campagna del Global Citizen #StandUpForUkraine per sostenere i rifugiati dell’Ucraina, ancora martoriata dalla guerra. attraverso un video della durata di un minuto pubblicato sui propri profili social, la band romana di Damiano David, Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi invita i propri fan a donare per sostenere tutti i rifugiati dell’Ucraina, costretti ad abbandonare la propria Terra per salvarsi dalla guerra.

“I rifugiati in Ucraina e nel mondo hanno bisogno di aiuti umanitari urgenti. Stiamo usando la nostra voce per chiedere l’azione e puoi farlo anche tu. Unisciti a noi, crea la tua videochiamata per il mondo per supportare i rifugiati e fare donazioni su: ForUkraine.com“, si legge nella didascalia che accompagna il video in cui la voce di Damiano e la musica di Victoria, Ethan e Thomas accompagna le loro immagini che si alternano a quelle della guerra.

Il messaggio dei Maneskin per l’Ucraina

Con il testo della canzone che hanno lanciato sui canali ufficiali, i Maneskin lanciano un messaggio in musica invitando tutti a riflettere su quanto, da più di un mese, sta accadendo in Ucraina. “Come fate a chiudere gli occhi, a vivere con tutte quelle vite nelle vostre mani?”, si chiede la band di Damiano, Victoria, Ethan e Thomas che hanno aderito alla campagna del Global Citizen insieme a tantissimi, altri artisti come Bruce Springsteen, Ellen DeGeneres, Annie Lennox, Jon Batiste, Madonna, Radiohead, Red Hot Chili Peppers, Zucchero.

Il video, pubblicato su Instagram, ha ottenuto tantissime visualizzazioni e migliaia di commenti da parte dei fan che apprezzano l’impegno social della band che ha da poco annunciato un tour mondiale.

