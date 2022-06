Maneskin, Victoria De Angelis nuda su Instagram/ La foto elude la censura, ecco come

Maneskin, Victoria De Angelis posa in uno scatto di nudo sfidando le regole social

Reduce dal successo ottenuto con la partecipazione a Sanremo 2022 e agli Eurovision Song Contest 2022, eventi che hanno decretato la vittoria finale della sua band di appartenenza, Victoria De Angelis dei Maneskin torna al centro dell’attenzione mediatica, ma stavolta da artista solista. Questo in seguito ad uno scatto di nudo che la vede protagonista su Instagram, noto popolare social network, dove è ormai risaputo che tra gli utenti attivi c’è chi finisce molto facilmente nella black-list dei provvedimenti da censura, come la disattivazione del proprio account Instagram.

Damiano David: "Rock morto per Mick Jagger? Impossibile"/ Il frontman dei Maneskin...

All’ordine del giorno su Instagram, infatti, abbondano le segnalazioni degli utenti rispetto agli scatti di nudo, eppure la musicista 22enne dei Maneskin, componente bassista del gruppo glam-rock dalla fama internazionale ha a quanto pare sfidato le regole di Instagram, riuscendo ad eludere la consuetudinaria censura prevista per gli scatti di nudo, che spesso vengono bannati dalla piattaforma social.

Diversity Media Awards 2022, anticipazioni e vincitori/ Maneskin e Giorgia Soleri...

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Victoria De Angelis/ Måneskin (@vicdeangelis)

Victoria si serve dei fiori per eludere la censura

Lo scatto in questione, che sta mandando letteralmente in visibilio il popolo degli internauti, vede Victoria De Angelis contornata da una parete ricoperta di fiori, mentre lei è completamente nuda. Dal momento che su Instagram -come da regolamento- è severamente vietato mostrare le parti intime del proprio corpo, Victoria De Angelis ha optato per la scelta artistica di coprire le parti più intime del corpo servendosi dei fiori. Nello scatto, tra i più virali e chiacchierati del momento, la musicista rischia l’insorgenza delle polemiche ambientaliste di chi potrebbe tacciarla di spreco dei fiori, lasciandosi immortalare mentre è nuda, contornata da una parete di fiori. E non solo. La 22enne ha escogitato un modo per eludere la censura su Instagram, coprendo il seno con dei tulipani e le parti intime con dei gerani, lasciando così intendere di non voler rinunciare all’esposizione della sua femminilità e del suo corpo, nel rappresentare fedelmente la quota girl power dei Maneskin a cui si aggiungono gli altri componenti della band: Ethan Torchio, 21 anni, Damiano David 23 anni, Thomas Raggi 21 anni.

Ethan Torchio è fidanzato?/ Paparazzato con una misteriosa Laura

© RIPRODUZIONE RISERVATA