Maneskin, video intervista alle Iene/ “Se vinceremo Sanremo 2021? Chissà…”

I Maneskin, vincitori del Festival di Sanremo 2021 con il brano “Zitti e buoni” con cui rappresenteranno l’Italia all’Eurovision Song Contest 2021, lo scorso dicembre, dopo l’annuncio della loro partecipazione al 71esimo Festival, avevano rilasciato un’intervista alle Iene che sarà trasmessa nuovamente oggi, martedì 9 marzo, nella nuova puntata dello show di Italia 1. Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio, giovanissimi, talentuosi e con un’energia pazzesca con cui hanno travolto l’Ariston, ai microfoni delle Iene si sono raccontati senza filtri. La band svela il significato del nome Maneskin, una parola danese scelta da Victoria che ha origini danesi e che significa “chiaro di luna”.

Damiano svela di aver usato i primi guadagni musicali per acquistare l’auto e svela di aver avuto un battibecco con un fan solo in un’occasione: “Una volta abbiamo suonato, c’erano le transenne, Victoria si è piegata e un ragazzo ha avuto la geniale idea di toccarle il culo. Gli ho detto un po’ di cose non belle…”.

MANESKIN: “ULTIMI A SANREMO? GLI ULTIMI SARANNO I PRIMI”

Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan, dopo aver partecipato a X Factor, hanno bruciato le tappe diventando una meravigliosa realtà della musica italiana. Sul palco del Teatro Ariston hanno portato il rock conquistando non solo i telespettatori, ma anche il più grande rocker italiano, Vasco Rossi che li ha consacrati indicandoli come i suoi preferiti. Eppure, a Sanremo, i Maneskin hanno partecipato per portare la loro musica e la loro personalità. Il brano “Zitti e buoni” rispecchia totalmente la loro identità musicale. Non hanno mai pensato di vincere e, alle Iene, lo scorso dicembre, di fronte all’eventualità di poter salire sul gradino più alto del podio, rispondevano con un semplice “chissà“. E se fossero arrivati ultimi? “Gli ultimi saranno i primi!”, aveva risposto Victoria. Il primo posto a Sanremo 2021, i Maneskin, l’hanno conquistato davvero battendo Fedez e Francesca Michielin ed Ermal Meta.



