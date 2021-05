Maneskin, video prove Eurovision 2021/ ‘Con i primi soldi riuscimmo a registrare’

I Maneskin sono pronti e carichi per intraprendere la grande avventura dell’Eurovision Song Contest. Giovedì 13 maggio hanno svolto le prime prove sul palco dell’Ahoy Arena di Rotterdam, hanno anche rilasciato le loro dichiarazioni in occasione del tradizionale Meet&Greet, ovvero la conferenza stampa. Le loro prime impressioni sono state molto positive, si sono trovati bene e tutto è andato come doveva andare. Hanno detto che non aspettavano altro che esibirsi finalmente su un palco grande come quello dell’Eurovision. In generale Damiano, Victoria, Ethan e Thomas erano molto rilassati e se la sono cavata anche molto bene con l’inglese.

Sarà un vero e proprio ritorno alla musica live per tutti. Dopo lo stop dello scorso anno a causa della pandemia da Covid, in questa edizione la gara riprenderà e vedrà la presenza del pubblico in Arena. Potranno infatti assistere 3.500 spettatori, dopo ovviamente essersi sottoposti al tampone. I Maneskin presenteranno all’Europa la loro ”Zitti e buoni”, canzone che noi in Italia conosciamo già molto bene e che ha permesso alla band romana di vincere all’ultimo Festival di Sanremo.

Le dichiarazioni dei Maneskin alla conferenza stampa di Eurovision 2021

Al Meet&Greet che si è svolto giovedì 13 maggio hanno partecipato anche i Maneskin e hanno risposto ad alcune domande. In primis gli è stato chiesto dei loro inizi, di quando suonavano come artisti di strada a Roma: ”Di base abbiamo iniziato ad esibirci perché avevamo bisogno di soldi per una strumentazione migliore, per tentare di auto-produrci. Abbiamo suonato per un anno e mezzo, ricordo che riuscimmo ad ottenere una prima sessione di registrazione, per strada abbiamo imparato ad attirare l’attenzione della gente che credo sia una delle cose più importanti”. Dopo aver visto le loro prove, i giornalisti presenti alla conferenza gli hanno anche chiesto di descrivere la loro performance in tre parole, la risposta è stata: ”Maneskin, energia, fuoco”.

Sarà messa in scena una esibizione in grande stile: oltre all’energia portata già sul palco di Sanremo, quello di Rotterdam presenterà una scenografia più grande e con spettacolo pirotecnico. Ma non verrà aggiunto nient’altro, la band ha precisato che vogliono focalizzare l’attenzione dello spettatore su di loro. Alla domanda come si sentano a rappresentare l’Italia con un brano rock e in lingua originale hanno detto: ”Siamo molto orgogliosi, non ci aspettavamo di vincere Sanremo e siamo felicissimi dei feedback che abbiamo ricevuto da marzo ad oggi, siamo finalmente all’Eurovision. E’ stata una sfida scrivere un testo in italiano, ed è stata una scommessa vincente. Di snaturare Zitti e buoni traducendola non ci andava”.





