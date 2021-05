Maneskin: “Vittoria Eurovision, che gioia!”/ “Ora vogliamo suonare sulla Luna”

I Maneskin, “zitti e buoni” (per citare la loro canzone di straordinario successo), hanno riportato il vessillo italiano sul tetto d’Europa, aggiudicandosi l’Eurovision Song Contest 2021 nella serata di ieri, sabato 22 maggio, al termine di un’incredibile rimonta al televoto, che ha consegnato alla rock band italiana la prima posizione davanti alle rivali Francia e Svizzera, le quali per ampi tratti hanno cullato il sogno del trionfo finale. Invece, questa volta è stata l’Italia a esultare e questa mattina Damiano David e compagni sono intervenuti a “L’Indignato Speciale”, sulle frequenze di RTL 102.5, per raccontare l’esperienza vissuta e le emozioni a caldo.

“Siamo molto stanchi, ma contenti – hanno dichiarato gli artisti –. Tutte le nostre storie cominciano così: eravamo noi Gigliola Cinquetti e Toto Cutugno, era destino che condividessimo questo riconoscimento“. I quattro musicisti hanno rimarcato che quello che li differenzia da tutti gli altri e che ha permesso loro di arrivare a questo risultato è il fatto di non avere mai smesso di credere in se stessi, rimanendo onesti e non cambiando mai nulla, rimanendo sinceri e uniti. “Ci siamo dati tanta forza a vicenda credendo sempre nella musica. Un’altra caratteristica che ci unisce molto è che siamo semplici amici che fanno musica insieme”.

MANESKIN: “PROSSIMO PASSO? SUONARE SULLA LUNA!”

Ai microfoni de “L’Indignato Speciale”, su Rtl 102.5, i Maneskin hanno ricordato poi come X Factor sia stato per loro un trampolino di lancio, capace di formarli e di prepararli adeguatamente all’ingresso nel mondo della musica, mentre quella dell’Eurovision è stata un’esperienza che ha permesso loro di stringere nuove amicizie, in particolare, con gli artisti di Cipro, Russia, Ucraina e Finlandia, in un clima di festa assoluta. A determinare la loro vittoria sono stati i voti delle persone e del popolo: “Il fatto di averne ricevuti così tanti ci riempie di gioia e soddisfazione, perché alla fine sono loro che verranno ai nostri concerti e per cui noi faremo musica”. Il prossimo passo per Damiano David e compagni sarà “suonare sulla Luna. Ovviamente l’obiettivo è suonare in giro per tutta Europa e per tutto il mondo. Stiamo programmando un tour grandissimo dove canteremo tutte le nostre canzoni, sia in italiano che in inglese”. Infine, un ringraziamento ad Amadeus e Fiorello, conduttori dell’ultimo Festival di Sanremo, che hanno telefonato ai Maneskin subito dopo la vittoria dell’Eurovision Song Contest: “Hanno creduto in noi e ci hanno permesso di arrivare fin qui e di conquistare l’Europa”.

