Manfredi Catella, chi è l'imprenditore di Livorno: è sposato con Kelly Russell. I due hanno cinque figli

Manfredi Catella è finito nel mirino nelle ultime ore, l’uomo dei grattacieli di Milano è finito al centro delle indagini della Procura del capoluogo lombardo. L’accusa ricaduta sull’uomo è quello di falso riguardo a questioni urbanistiche di Milano, gli inquirenti hanno disposto un mandato di comparizione nei suoi confronti. Dell’imprenditore sappiamo che è un volto molto rispettato a Milano anche per via della costruzione di numerosi grattacieli sparsi per la città lombarda, parliamo di una figura chiave dell’imprenditoria italiana e presenza chiave anche del futuro della città. Alle sue spalle Manfredi Catella ha un’esperienza pluriennale, di circa trent’anni alle spalle, dopo la laurea all’Università Sacro Cuore di Milano ha collaborato con diverse multinazionali, fino al 2015, anno in cui ha preso il controllo dell’azienda di famiglia. Nato a Livorno, l’imprenditore è infatti figlio di un padre che aveva costruito delle solite fondamenta nel mondo imprenditoriale e dell’immobiliare nello specifico.

Manfredi Catella è Ceo dell’azienda Coima, tra le realizzazioni più celebri dell’azienda troviamo anche il Villaggio Olimpico per i Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026.

Manfredi Catella e la vita privata: chi è la moglie

Non solo opere architettoniche e imprenditoria, Manfredi Catella ha avuto la fortuna di incontrare la donna della sua vita, che è poi divenuta sua moglie. Parliamo di Kelly Russell, una manager americana ma di origini georgiane, lavora anche come direttore Generale della Fondazione Riccardo Catella e Direttore Marketing e Comunicazione di Hines Italia.

Dall’amore della coppia sono nati anche cinque figli, anche se non si hanno informazioni troppo dettagliate a riguardo. La moglie di Manfredi Catella è molto apprezzata anche in ambito sociale, essendosi distinta per svariate iniziative nel corso degli anni a fianco del marito.