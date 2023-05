Mangia cioccolatini avvelenati, morta 54enne/ Il regalo misterioso al compleanno

Una vicenda drammatica ci giunge dal Brasile dove una donna è deceduta dopo aver mangiato dei cioccolatini che le erano stati regalati per il suo compleanno. La vittima, come riferisce il quotidiano free press Leggo, si chiamava Lindaci Viegas Batista de Carvalho, ed è morta il giorno del suo 54esimo compleanno, durante i festeggiamenti. La mamma brasiliana aveva ricevuto in regalo i cioccolatini da un misterioso mittente, e dopo il decesso la polizia di Rio de Janeiro ha avviato un’indagine sulla morte improvvisa della 54enne, visto il forte sospetto dell’avvelenamento.

Si sta cercando di capire se i cioccolatini, inviati assieme ad un mazzo di fiori, contenessero appunto del veleno o meno, situazione che ovviamente chiarirebbe tutta la faccenda: in caso di esito positivo verrebbero confermati i forti sospetti della famiglia, che propende per l’omicidio. Lenice Batista, la sorella della vittima, ha affermato che un esperto di un corpo forense in Brasile, leggasi l’Instituto Medico-Legal, ha indicato che nel corpo della vittima è stato rinvenuto del veleno per i topi, ma per avere le analisi complete sui cioccolatini bisognerà attendere i prossimi 30 giorni.

54ENNE MORTA DOPO AVER MANGIATO CIOCCOLATINI AVVELENATI: LA RICOSTRUZIONE

Al momento, va precisato, non sono stati effettuati degli arresti e non vi sono indagati, ma la famiglia ha spiegato che prima della morte la donna di 54 anni era stata minacciata sui social media, anche se non si sa bene da chi.

Stando alla ricostruzione effettuata sempre dalla sorella, dopo aver mangiato i cioccolatini la signora Carvalho avrebbe iniziato a sentirsi male, con gli occhi che hanno roteato all’indietro, quindi le convulsioni. La donna è stata poi ricoverata in condizioni disperate, ma è morta all’arrivo in ospedale a Rio de Janeiro. Il figlio della vittima aveva anch’egli assaggiato un cioccolatino ma aveva deciso di sputarlo sentendo un sapore strano. I sospetti maggiori, al momento, sarebbero rivolti verso l’ex marito.

