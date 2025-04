Una studentessa è morta nella giornata di ieri a Roma dopo aver mangiato un panino. La ragazza, una 20enne di nome Anne Avarie Tierney, è stata soccorsa attorno alle ore 13:45 di ieri, come scrive il Corriere della Sera, e dopo aver dato il primo morso ad un panino appena preso, ha subito manifestato una reazione allergica. La giovane era infatti allergica agli anacardi ma a causa della lingua non compresa dal venditore, una sorta di misunderstanding fra la stessa vittima e il “paninaro”, alla fine le è stato servito questo panino.

Il tutto è avvenuto in un ristorante al Pigneto e nonostante l’intervento tempestivo degli operatori sanitari per la giovane non c’è stato nulla da fare. La ragazza, precisa anche il quotidiano di via Solferino, è stata sottoposta a ben 30 minuti di massaggio cardiaco ma non c’è stato verso e ne è stata dichiarata la morte sul posto. La giovane aveva iniziato a sentirsi male subito dopo essere uscita dal ristorante, dopo di che era corsa verso il suo alloggio per chiedere aiuto alle amiche, delle connazionali che studiano come lei a Roma.

MORTA DOPO AVER MANGIATO UN PANINO A ROMA: LA RICOSTRUZIONE DEI FATTI

Le hanno quindi somministrato il Bentelan in due occasioni, per provare a bloccarle l’allergia, invano, visto che ad un certo punto la 20enne è stramazzata al suolo, perdendo i sensi. Si attende l’esito dell’autopsia per avere chiarezza su cosa sia accaduto alla studentessa americana, e non è da escludere una ispezione presso il ristorante in questione da parte dell’Asl nei prossimi giorni.

Un’amica della vittima, che era con lei quando si è sentita male, ha spiegato che le due avevano pranzato presso un locale vegano, ma dopo essersi sentita male la studentessa si è accorta di aver dimenticato il kit salvavita che aveva invece nell’alloggio. Evidentemente questo lasso di tempo le è stato fatale e alla fine la povera 20enne americana è morta.

