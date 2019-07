Mangiano scoiattoli crudi al mercato vegano/ Attivisti rischiano la vita, ma…

Due attivisti anti-vegani hanno mangiato scoiattoli crudi di fronte a un mercato dedicato proprio al regime alimentare che rifiuta ogni alimento animale o di sua derivazione. Le parole di un membro del servizio giudiziario della corona, riportate da Il Fatto Quotidiano, fanno rabbrividire: “Lo hanno fatto al di fuori di una bancarella vegana e hanno insistito con questo comportamento disgustoso nonostante le continue richieste di fermarsi anche da parte di alcuni genitori”. Il fatto è avvenuto lo scorso marzo davanti al Soho Vegan Food Market di Rupert Street a Londra, con Deonisy Khlebnikov e Gatis Lagzdinis, 22 e 29 anni, sono stati prima multati e poi condannati. La Bbc ha parlato di una multa di 200 e 400 sterline oltre a una condanna per reati contro l’ordine pubblico.

Mangiano scoiattoli crudi al mercato vegano, “Siamo liberi di mangiarlo”

La protesta dei due attivisti di fronte al mercato vegano, dove mangiavano scoiattoli crudi, ha fatto in poco tempo il giro del mondo. I due ragazzi volevano portare avanti il concetto di essere liberi di mangiare quello che desideravano e dove volevano. Gatis Lagzdinis, il più grande dei due, portava anche al collo un animale morto. Un membro del servizio giudiziario della corona ha specificato che i due volevano, dal loro punto di vista, sensibilizzare sui pericoli di non mangiare carne, anche se ignoravano del tutto il fatto che erano loro a rischiare la vita mangiando della carne cruda potenzialmente dannosa per l’organismo. I due avevano già svolto una manifestazione simile, manifestando contro una riunione vegana a Brighton, mangiando una testa di maiale sempre rigorosamente cruda.

