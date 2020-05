Mangiare al ristorante, regole e consigli/ Coronavirus, l’Iss da le linee guida

Pubblicità

La fine del lockdown ha significato, seppur in maniera progressiva, la riapertura dei ristoranti e la ripresa di piacevoli abitudini che sembravano svanite in piena emergenza coronavirus. Ma andare a gustare una cena fuori è forse il passo più impegnativo in tempi di psicosi da covid-19. Come consumare un pasto in pubblico tenendo lontani i rischi di contagio? L’Istituto Superiore di Sanità ha messo a punto un vademecum che chiarisce le idee sui comportamenti corretti da adottare per tenere lontano il coronavirus anche quando si va a cena fuori. Le raccomandazioni per il cittadino sono contenute nel Rapporto “Indicazioni ad interim sul contenimento del contagio da SarsCov2 e sull’igiene degli alimenti nell’ambito della ristorazione e somministrazione di alimenti” e spiegano in maniera dettagliata cosa fare sia prima di entrare nel locale, sia quando si è dentro, dunque a contatto con persone estranee: e diverse ricerche hanno dimostrato come in un ristorante il potenziale infettivo di una persona malata si moltiplichi enormemente.

Pubblicità

CORONAVIRUS E RISTORANTI, LE INDICAZIONI DELL’ISS

Viene comunque indicata come preferenza, ancora per le prossime settimane, il consumo di cibo d’asporto: “Laddove possibile, prenota telefonicamente o tramite app nei locali con prodotti d’asporto, privilegia l’ordinazione online o telefonica; se sei in attesa nel locale, mantieni il distanziamento dagli altri clienti, quando non possibile indossa la mascherina,” si legge nel rapporto dell’ISS. All’interno del locale però le regole devono essere osservate con grande attenzione per evitare il contagio e vivere una serata serena per sé e per gli altri. Il rapporto dell’ISS sottolinea: “Segui le indicazioni per l’accesso e per i movimenti all’interno, limitando quest’ultimi il più possibile, mantieni sempre il distanziamento, rispetta i percorsi obbligati, indossa sempre la mascherina, anche quando ti rivolgi al personale, toglila solo al momento di consumare, utilizza sempre gli spray o i gel sanificanti per le mani messi a disposizione, se utilizzi i servizi igienici lavati sempre le mani, evita l’uso promiscuo di stoviglie, posate e bottiglie. Nei locali con consumazione al banco o prodotti d’asporto, limita la permanenza nel locale allo stretto necessario, evita l’uso del contante.“



© RIPRODUZIONE RISERVATA