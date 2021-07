Mangiare cibo quasi scaduto/ La nuova tendenza dei giovani cinesi “Contro lo spreco”

La nuova moda che spopola fra i giovani consiste nel mangiare cibo quasi scaduto. Se ad una prima lettura potrebbe sembrare una tendenza da brividi, in realtà, dietro tale “modo di vivere” vi è una causa decisamente nobile, ovvero, evitare lo spreco alimentare. Questa moda si è diffusa in particolare fra i giovani cinesi, e fra questi vi è anche Wu Lin, studentessa universitaria di 19 anni che ogni settimana si mette in fila presso un negozio specializzato appunto nella vendita di cibo vicino alla scadenza: “Di solito, questi prodotti quasi scaduti vengono venduti con uno sconto del 50-70% rispetto al prezzo di mercato – spiega la giovane, come si legge su IlFattoQuotidiano, parole rilasciate all’Ansa – e molti di questi alimenti sono di grandi marche. Questo mi attira molto”.

Latte senza lattosio da mucche clonate/ L'esperimento al via a Mosca

Stando ad una studio realizzato da iiMedia Research, il mercato cinese del cibo scaduto ha superato quota 4.6 miliardi di dollari nel 2020, e circa la metà di coloro che approfittando di offerte in cambio di prodotti quasi scaduti, ha un’età compresa fra i 26 e i 35 anni. Per incentivarne l’acquisto si è creata una vera e propria comunità online “Amo il cibo quasi scaduto”, dove circa 70mila giovani ogni giorno si scambiano consigli su dove comprare questi prodotti e cosa.

VINO/ Bolla (Valdo Spumanti): così il nostro prosecco ha dribblato la pandemia

MANGIARE CIBO QUASI SCADUTO: “QUELLO CHE COMPRO RIDUCE GLI SPRECHI”

“Non mi importa molto della data – racconta ancora Wu – purché riesca a mangiare il prodotto prima della scadenza. Quello che compro soddisfa le mie esigenze e allo stesso tempo riduce gli sprechi e protegge l’ambiente, un aspetto molto positivo”.

Lo spreco di cibo è un problema globale e da anni si sta cercando di contrastare questo fenomeno alla luce della crescente fetta di popolazione mondiale in povertà assoluta. Di conseguenza in numerosi supermercati si sono creati dei veri e propri banchi dove vengono venduti prodotti vicinissimi alla data di scadenza, (lo stesso giorno o 24 ore dopo), e nel contempo, per sensibilizzare l’opinione pubblica, sono state create app ad hoc, su tutte la più nota “To Good to Go”, che permette di recarsi in un negozio e comprare, in cambio di una cifra contenuta, cibo che andrebbe buttato.

Vino senza alcol, Ue verso l'ok “Si potrà chiamare lo stesso vino”/ L'Italia insorge

© RIPRODUZIONE RISERVATA