Mangiare il gelato fa male/ Uno studio svela il perché

Mangiare il gelato fa male, uno studio rivela una cosa che nessuno vorrebbe sentire in questo periodo. Col caldo afoso di queste settimane infatti un bel cono, o coppetta che sia, è un sollievo che ci permette di rinfrescarci, potremmo però dare così un danno al nostro organismo. Diverse riflessioni degli specialisti affermano come il gelato possa essere dannoso al cuore, perché ultralavorato e lavorativo. Attenzione però perché se proprio non si riesce a resistere alla tentazione c’è una via di fuga parziale. Infatti i gelati artigianali sono quelli che creano più pericoli alla nostra salute, mentre quelli artigianali contengono meno conservanti e si reggono su una preparazione meno processata e più naturale. Rimane il fatto che in ogni caso il gelato non è un toccasana anche se alcuni studi confermano come, paradossalmente, possa far passare il mal di pancia.

Mangiare il gelato fa male, tutti gli alimenti pericolosi per il cuore

Il gelato è nella lista di quegli alimenti che fanno male al cuore, questo perché considerato ultra-processato. Alcuni di questi oltre a causare malattie cardiovascolari sono in grado di far sviluppare diabete, obesità e addirittura di portare al tumore. Tra questi troviamo hamburger, pizze surgelate, wurstel, patatine fritte, bastoncini preffritti, biscotti e dolci confezionati oltre a bevande gassate e dolci. Un rischio che porta a colpire tutti quegli alimenti precotti, tanto facili da cucinare e buoni da gustare. Dietro a questi infatti c’è una lavorazione che, inutile nasconderlo, presenta dei passaggi decisamente pericolosi. In Francia uno studio ha stabilità che su oltre 100mila persone per cinque anni sottoposte a controlli in seguito alla consumazione regolare di prodotti ultralavorati si arriva all’12% di rischio di soffrire di malattie cardiovascolari e dunque di essere colpiti da un infarto.

