“Mangiate patatine fritte”/ Belgio, settore produttivo in crisi: appello disperato

L’appello, disperato, giunge dal Belgio e per il Belgio: “Mangiate patatine fritte almeno due volte alla settimana“. A lanciarlo è stato, in queste ore, Romain Cools, segretario generale della “Belgapom”, il quale ha riferito telefonicamente alla CNBC che circa 750mila tonnellate di patate, abbastanza per stipare 30.000 camion, non saranno probabilmente sottoposte a lavorazione a causa della pandemia di Coronavirus, che ha provocato un crollo nella domanda di questo prodotto e, di conseguenza, un’eccedenza di materia prima nella nazione, complice anche la chiusura di bar e ristoranti. In questo momento la capacità dei congelatori si è drasticamente ridotta e il grosso quantitativo di patate destinate a essere trasformate in “chips” rischia seriamente di essere buttato via: “Stiamo lavorando con i supermercati per capire se possiamo lanciare una campagna che chieda ai belgi di fare qualcosa per il settore, mangiando le patatine fritte – specialmente quelle congelate – due volte alla settimana”.

“MANGIATE PATATINE FRITTE”: IL BELGIO, SENZA EVENTI, CERCA SOLUZIONI ALTERNATIVE PER NON SPRECARE IL RACCOLTO

Venerdì il primo ministro belga, Sophie Wilmes, ha annunciato che il Governo consentirà l’uscita dal lockdown in tre fasi, a partire dall’apertura di alcuni esercizi commerciali il 4 maggio, ma i caffè e i ristoranti non potranno riaprire fino all’8 giugno. Inoltre, la cancellazione degli eventi come i festival estivi costituirà per i produttori di patate un prolungato calo della domanda. “Ad essere onesti, l’effetto sul consumo di patate durerà probabilmente per mesi, e possiamo solo cercare di trovare soluzioni che potrebbero far aumentare il consumo domestico”, ha dichiarato. “Abbiamo anche chiesto agli agricoltori di non piantare molte patate per il 2021, perché crediamo che questa stagione richiederà qualche mese in più rispetto all’anno prossimo, posticipando la lavorazione”. Vi è, inoltre, il timore di una seconda ondata di Covid-19, che non farebbe altro che aggravare la crisi del settore, già di per sé difficilmente arginabile. Contromisure? Mangiare patatine fritte, appunto. Siamo sicuri che ai più piccoli non dispiacerà “sacrificarsi” per una motivazione tanto nobile…



