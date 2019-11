MANGO/ A cinque anni dalla scomparsa, una raccolta “che conta davvero”

Esce oggi 22 novembre, in tutti i negozi di dischi e digital store, “Tutto l’amore che conta davvero”, un imperdibile cofanetto che raccoglie il patrimonio musicale di Mango, a quasi cinque anni dalla sua scomparsa. Un opera, annunciata da Warner Music Italy, che vuole rendere omaggio ad un artista che ha fatto scuola nella musica italiana e lasciato un segno indelebile con il suo talento vocale ed artistico unico. Anticipato dal singolo, attualmente in radio,“Forse che si, forse che no” nel quale troviamo un’emozionante incontro artistico con Lucio Dalla, “Tutto l’amore che conta davvero” racconta un viaggio in musica, un percorso artistico che vale la pena di ripercorrere e riscoprire.

“Ho scritto un brano nel quale ho trattato di un tema abbastanza insolito per me”, scriveva nei suoi appunti Mango parlando del brano con Lucio Dalla. “Ho voluto parlare di noi. Di noi che facciamo questo lavoro, di noi artisti che stiamo sul palcoscenico e che spesso siamo additati e considerati portatori di chissà quale verità, chissà quale armonia particolare. Beh, io a tutto questo ci credo ben poco. Penso che sicuramente vivo dei miei limiti, è questo lo racconto nella canzone. Lo scopo della mia vita è quello di essere sempre più consapevole di questi limiti. Di capire fin dove posso arrivare e fin dove non posso arrivare”.

IL DISCO

“Tutto l’amore che conta davvero” è un disco interessante non solo per i fan più fedeli, ma un modo per arrivare a chi vuole ritrovare un artista che, in questo momento storico musicale, manca. La raccolta è disponibile, per il pubblico ed i fan più accaniti, in 3 versioni: Deluxe Edition (4 cd), Light Version (3 cd) ed in Vinile.

La “Deluxe Edition” è composta da quattro CD, rispettivamente dal titolo “I Successi”, “Gli Incontri”, “I Tesori Nascosti” e ”Il Concerto”, arricchita da un’importante libro di 48 pagine contenente materiale fotografico inedito, manoscritti originali, appunti tratti dalle agende e dai quaderni di Mango. La “Light Version” comprende solo 3 dei citati cd (I Successi, Gli Incontri ed I Tesori Nascosti) anch’esso arricchito con un booklet di 16 pagine con foto inedite dell’artista. Mentre il Vinile raccoglie esibizioni “dal vivo” tratte da “Serata con”, la trasmissione di Video Italia, il canale TV di Radio Italia solo musica italiana, risalenti a performance dell’artista avvenute negli anni 2003, 2004, 2005, 2008 e 2010.

Nel capitolo “I Successi” sono stati inseriti gli Evergreen che hanno segnato la trentennale carriera di Mango. In “I Tesori Nascosti” troviamo canzoni che non sono mai diventate vere e proprie “hit”, ma che respirano d’arte libera e restituiscono all’ascoltatore l’essenza più intima e geniale dell’artista. Mentre ne “Gli Incontri” troviamo le collaborazioni artistiche più significative e le cover più emozionanti che hanno segnato il percorso artistico di Mango.

Alla realizzazione del progetto hanno partecipato in prima persona la moglie Laura Valente, i figli Angelina e Filippo Mango, Arturo Bertusi in veste di art director e curatore editoriale della pubblicazione e Lorenzo Cazzaniga, storico ingegnere del suono.

“L’esigenza, dopo 5 anni di silenzio discografico, è stata quella di creare un compendio del patrimonio musicale e letterario lasciato da Pino, tentando di dare nuova linfa, oltre che agli innumerevoli grandi successi, anche ai suoi tesori nascosti, agli incontri musicali più riusciti e alla sua straordinaria attitudine live, propria del grande cantante e dell’uomo sensibile e autentico che era”, ha dichiarato la moglie Laura “C’è bellezza in questo lavoro, c’è amore. C’è un abbraccio che ha stretto intorno a me, ad Angelina e a Filippo amici meravigliosi che ci hanno sostenuto e aiutato nell'”impresa”, con tutto l’amore che conta per Pino, per sempre.”

L’ARTISTA

Giuseppe Mango, conosciuto dal grande pubblico solo come Mango (classe 1954), è stato un cantautore, musicista e scrittore italiano noto per la sua estensione vocale e per il suo stile che fondeva pop e rock con sonorità folk e world music, definito dalla critica “un autentico innovatore della musica leggera italiana”. Il cantautore fu colpito, la sera del 7 dicembre 2014, da un attacco cardiaco fulminante durante un concerto al PalaErcole di Policoro, in provincia di Matera. Portato nel retropalco, malgrado i primi soccorsi, l’artista morì prima dell’arrivo in ospedale. Aveva 60 anni.

Nella sua carriera, oltre che collezionare numerosi successi, scrisse brani per diversi artisti tra cui Patty Pravo, Andrea Bocelli, Loretta Goggi, Mietta e Loredana Bertè, alcuni delle quali in collaborazione con il fratello Armando. Le sue canzoni sono state interpretate da artisti italiani e internazionali come Mina, Mia Martini, Michele Zarrillo, Giorgia, Leo Sayer, Hélène Ségara, Eleutheria Arvanitakī.

“Tutto l’amore che conta davvero” è un tributo intenso e dovuto, che vale la pena di avere nella propria collezione musicale. Un ricordo verso un artista che, purtroppo oggi manca e che sicuramente, avrebbe continuato a raccontare una pagina interessante di “buona musica italiana”.

Track List

Cd1 – I Successi

01. Oro

02. Australia

03. Lei verrà

04. Odissea

05. La rosa dell’inverno

06. Bella d’estate

07. Mia madre

08. Nella mia città

09. Sirtaki

10. Come monna lisa

11. Mediterraneo

12. Come l’acqua

13. Giulietta

14. Amore per te

15. La rondine

16. Ti porto in africa

Cd2 – Gli Incontri

01. Forse che sì, forse che no (feat. Lucio dalla)

02. Amore bello (feat. Claudio baglioni)

03. La stagione dell'amore (feat. Franco battiato)

04. Bella d'estate (feat. Neri per caso)

05. Get back (feat. Angelina & filippo mango)

06. Il dicembre degli aranci (feat. Laura valente)

07. Verso il terzo millennio (live)

08. Heroes

09. A me me piace 'o blues

10. Fields of gold

11. La canzone dell'amore perduto

12. Dio mio no

13. I migliori anni della nostra vita

14. One

15. Volver

16. Quanto t’ho amato

Cd3 – I Tesori Nascosti

01. La massa indistinguibile

02. Dove andrò

03. Non moriremo mai

04. Gli angeli non volano

05. Fiore del mondo

06. Francesco

07. Eccoti, folle d’amore

08. Io ti vorrei parlare

09. I’ te vurria vasà

10. Mille male penziere

11. Di quanto stupore

12. Sempre

13. Dentro me ti scrivo

14. Sorprenderò l'immenso

15. Guarda l'italia che bella

16. Dignitose arrendevolezze

17. Il rifugio

Cd4 – Il Concerto

(Esibizioni live tratte da “serata con” di Video Italia, 2003, 2004, 2005, 2008, 2010)

01. Intro parlato

02. Nella mia città

03. La rosa dell’inverno

04. Se con un t’amo

05. Oro

06. Giulietta

07. Il dicembre degli aranci

08. Disincanto

09. Mediterraneo

10. Mia madre

11. Solo d’amore

12. Epilogo parlato

13. La rondine



