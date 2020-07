Mango/ La sua musica ancora oggi “oro” per le nostre orecchie (Techetechetè)

Mango rivive nella puntata di oggi, martedì 28 luglio 2020, di Techetechetè, il programma di video frammenti diventato oramai un appuntamento fisso per milioni di italiani nella fascia pre-serale di Raiuno. Il cantautore di Lagonegro, scomparso l’8 dicembre del 2014 durante un concerto a causa di un infarto, vive ancora oggi con la sua straordinaria voce e le sue poesie. Un artista unico ed indimenticabile che ha saputo con coraggio e innato talento imporsi nel districato panorama musicale italiano imporsi con canzoni destinate a farsi amare ed ascoltare per sempre. Giuseppe Mango, questo il suo vero nome, ma conosciuto come Pino Mango, è nato il 6 novembre del 1954 a Lagonegro, la terra che non ha mai abbandonato neppure quando è diventato famoso. L’artista, conosciuto dalla critica e dal pubblico per la sua estensione vocale e per lo stile che mixava pop e rock con sonorità folk e world music, si è conquistato un titolo importantissimo dal critico musicale Mario Luzzatto Fegiz che lo definì “autentico innovatore della musica leggera italiana”. Mai titolo più azzeccato visto che Mango con la sua musica ha indubbiamente cambiato la tradizione musicale italiana. Non si contano i successi da “Lei verrà” a “Oro”, da “La rondine” a “Bella d’estate”, da “Io nascerò” fino a “Mediterraneo” che durante la sua straordinaria carriera ha venduto più di 5 milioni di copie. Non solo, Mango ha anche scritto canzoni per grandi nomi della musica italiana: Patty Pravo, Andrea Bocelli, daLoretta Goggi, Mietta e Loredana Bertè e tanti altri.

Mango, il ricordo della moglie Laura Valente

La voce di Mango è stata improvvisamente stroncata l’8 dicembre del 2014 a causa di un infarto durante un concerto al Pala Ercole di Policoro, in provincia di Matera. A soli 60 anni l’artista è morto lasciandoci però in eredità alcune delle canzoni più belle della musica italiana. Una morte che ha sconvolto tutti, anche se la moglie Laura Valente dalla pagine de L’Avvenire (data 14 novembre 2019) ha dichiarato: “aveva avuto molte aspettative disattese, puro e schietto com’era, fra discografici e colleghi. E stava subendo l’inizio del crollo del mercato”. Non solo, la donna ha ricordato anche quel tragico giorno che peraltro è stato ripreso da un fan con tanto di video del momento in cui l’artista si accascia sul palco a Policoro sulle note di “Oro” dicendo “scusate” al pubblico. “In quel filmato di Youtube, che alla fine non ho fatto rimuovere perché passasse proprio un messaggio forte, c’è tutto” – ha detto la moglie di Mango precisando – “si comportò com’era. Un uomo di dignità, passione, spessore. E sono contenta che di recente il rapper Willie Peyote abbia scritto il brano Mango sottolineando l’eroismo umano di quel gesto e il buon esempio che può derivarne a leggerlo correttamente”. Infine Laura Valente ha parlato di “Tutto l’amore che conta davvero”, il cofanetto pubblicato per celebrare la musica del grande cantautore: “Pino ha lasciato il suo profumo nelle persone che ha incontrato. Ed è bello che così tanti, ne ricordino passione, dignità, spessore umano ed artistico”.



