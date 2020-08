Mani di velluto, Rete 4/ Il film con Adriano Celentano e Eleonora Giorgi

Mani di velluto va in onda oggi, 23 agosto 2020, a partire dalle ore 21.20 su Rete 4. Si tratta di un film del 1979 scritto e diretto da Castellano e Pipolo che l’hanno costruito a pennello sulla figura del suo attore protagonista, Adriano Celentano, con il quale aveva già lavorato in passato. Nel cast troviamo oltre al molleggiato anche la bellissima Eleonora Giorgi oltre a Pippo Santonastaso, Olga Karlatos, Memo Dittongo e tanti altri attori importanti che hanno fatto la storia del cinema italiano. Il film arriva nella filmografia dei due registi subito prima de Il bisbetico domato, andato in onda alcuni giorni fa, e Asso sempre con Adriano Celentano protagonista. Nello stesso periodo uscì e fece grande successo Mia moglie è una strega con Eleonora Giorgi affiancata da Renato Pozzetto.

Mani di velluto, la trama del film

Dopo aver visto cast e credits di Mani di velluto andiamo a leggere la trama dello stesso. Protagonista è Guido Quiller, interpretato da Adriano Celentano, ricco ingegnere separato da sua moglie e inventore di un vetro contro le rapine che è diventato indistruttibile grazie alla sua saliva. Un giorno questi termina in un lago con la vespa e viene soccorso da due malviventi Tilli, interpretata da Eleonora Giorgi, e suo fratello. I due lo porteranno a casa, credendo di trovarsi di fronte a un esperto scippatore. L’equivoco andrà avanti anche a causa di una laringite che impedisce a Guido di parlare, tanto che i due decideranno di fargli un documento falso a nome del noto scrittore Giacomo Leopardi. Tra una gag e l’altra ne succederanno davvero di tutti i colori.

