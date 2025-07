Mani di Velluto è una commedia che vede protagonisti gli amatissimi Adriano Celentano ed Eleonora Giorgi diretti da Castellano e Pipolo

Giovedì 3 luglio 2025, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16.35, la commedia italiana intitolata Mani di velluto. Si tratta di un progetto cinematografico prodotto da Mario Cecchi Gori nel 1979, con la regia di Castellano e Pipolo, coppia di registi attiva dai primi anni ’60 fino alla metà degli anni ’90 con commedie quali Il bisbetico domato, Innamorato pazzo e Il burbero.

La colonna sonora è invece realizzata da Nando De Luca, compositore italiano che nel corso della sua carriera ha lavorato con diversi grandi nomi della musica italiana, tra cui Adriano Celentano e Mina.

Nei panni dell’ingegnere Guido Quiller troviamo proprio Adriano Celentano, l’amatissimo Molleggiato, che è stato diretto in numerose occasioni dalla coppia di registi a partire da Zio Adolfo in arte Führer (1978) fino a Il burbero (1986). Nel cast di Mani di velluto anche Eleonora Giorgi, sex-symbol e attrice molto apprezzata degli anni ’70 e ’80, venuta a mancare proprio quest’anno.

La trama del film Mani di Velluto: ladro per amore

Mani di velluto racconta la storia del brillante ingegnere Guido Quiller (Adriano Celentano), diventato famosissimo ed estremamente ricco per avere progettato uno speciale vetro anti-rapina che riesce a resistere ai colpi di qualunque tipo di arma. Guido è un perfezionista dall’indole scostante e, forse proprio per i suoi modi ambigui, una sera viene scambiato per un criminale e tratto in arresto.

Mentre si trova in prigione conosce l’affascinante ladra Tilli, di cui si innamora perdutamente. Per paura di non essere ricambiato, il protagonista fa finta di essere un vero ladro e i due iniziano a progettare un piano per evadere. Tornata in libertà, la coppia inizia a mettere a segno un colpo dietro l’altro, ma Guido inizia ad avere dei ripensamenti a causa dei rimorsi di coscienza e restituisce quanto rubato alle vittime.

Per non deludere la compagna, venuta a conoscenza di ciò che sta facendo, il protagonista pianifica un nuovo colpo ai danni della sua ex moglie con cui è in pessimi rapporti.

Questo sarà il loro ultimo crimine, infatti Guido e Tilli decideranno di voltare completamente pagina ed iniziare una nuova vita onesta insieme.