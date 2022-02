Mani di velluto/ Su Rete 4 il film con Adriano Celentano e Eleonora Giorgi

Mani di velluto, film di Rete 4 diretto da Castellano e Pipolo

Mani di velluto va in onda oggi, 19 febbraio, a partire dalle ore 16:45 su Rete 4. Si tratta di un film che ha debuttato nei cinema di tutto il territorio italiano durante l’anno 1979 e appartiene al genere commedia. I registi di questo film sono il duo Castellano e Pipolo che si sono occupati anche di scrivere la sceneggiatura e il soggetto di tale lungometraggio.

All’interno del cast del film poi, sono presenti diversi attori molto famosi nel panorama italiano come Adriano Celentano, Eleonora Giorgi, John Sharp, Gino Santercole, Olga Karlatos, Memo Dittongo, Ania Pieroni, Gianni Zullo e Sandro Ghiani. Le musiche di questo film sono state composte da Nando de Luca mentre la fotografia è stata curata dal direttore Alfio Contini.

Mani di velluto, la trama del film: diventare famosi per…

Leggiamo la trama di Mani di velluto. Guido Quiller è un ingegnere milanese separato dalla moglie Petula, che è diventato molto famoso. Questo ingegnere infatti, ha inventato un vetro anti-rapina che permette di resistere a qualsiasi tentativo di rapina. Grazie a questa sua invenzione, commercianti e banche sono al sicuro da malviventi e criminali. I vetri in questione, chiamati Blindo Glass, riescono ad avere questo effetto protettivo solo grazie a un ingrediente segreto: uno sputo di Guido. Proprio così, grazie a questo ingrediente, Quiller è diventato l’ingegnere più famoso d’Italia, acclamato da centinaia di persone. Un giorno comunque, ha un incidente in moto e viene soccorso dall’attraente Tilli e da suo fratello Momo.

Questi due individui sono una borseggiatrice e un falsario che scambiano Guido per uno scippatore. Inoltre, questo equivoco continua anche perché Tilli e Momo lo portano a casa e lo curano. Momo arriva anche a fornire una nuova identità a Guido, donandogli dei nuovi documenti che lo identificano con il nome di Giacomo Leopardi. Allo stesso tempo, Guido non può spiegare la situazione, si ritrova impossibilitato a parlare a causa di una laringite. Tuttavia, la situazione si conclude, ma Guido non riesce a togliersi di testa Tilli. Inoltre, viene a sapere che tutti i ladri della città lo odiano, in quanto a causa delle sue invenzioni non riescono più a guadagnare un soldo. Guido quindi ha un’idea geniale. Riuscirà a organizzare una rapina con Tilli, aiutandola nei suoi nobili intenti e cercare di conquistare il suo cuore. Riuscirà in questa impresa? Quando c’è di mezzo l’amore, tutto è possibile!



