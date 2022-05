Maniaco travestito da Sailor Moon si masturba al parco/ Video su social: paura a Roma

Un maniaco sessuale vestito da Sailor Moon semina il panico a Roma. Qualcuno lo ha ripreso con un cellulare e ha realizzato un video che è rimbalzato su quelli del rione Prati a Roma. Aveva la gonnellina a pieghe, la parrucca azzurra, ma col volto coperto da una maschera. Una mise che rievocava Sailor Mercury, una delle super eroine del manga giapponese. Il maniaco è stato immortalato in un parco pubblico, tra via di Vigna Filonardi e via Ruggero Fauro, mentre si toccava. Il video è stato poi riproposto dal canale Telegram “Welcome to Favelas“.

SUPERMERCATI APERTI OGGI 1 MAGGIO 2022/ Milano e Roma: orari e lista pdf Penny Market

I residenti della zona, in particolare i genitori di bambini, si sono subito preoccupati, anche perché nelle vicinanze c’è una scuola. Inoltre, il maniaco sessuale si era ispirato ai cartoni animati, quindi poteva attirare lo sguardo proprio dei bambini, che tanto amano Sailor Moon. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l’uomo potrebbe aver escogitato uno stratagemma per riuscire a spostarsi con disinvoltura nella capitale.

Farmacie di turno aperte 1 maggio 2022/ Milano e Roma: info orari ed elenco attività

UNO ZAINETTO VICINO AL MANIACO: L’IPOTESI…

Si tratta, infatti, di una zona centrale di Roma, tra la Città del Vaticano e il fiume Tevere. Ebbene, il maniaco sessuale potrebbe aver utilizzato uno zainetto per riuscire in un rapido cambio d’abito. Nelle immagini del video diventato virale si vede una sacca nera a pochi centimetri, da qui l’ipotesi che possa essere usata appunto per il cambio, cioè per il trasporto del travestimento da Sailor Moon sul posto della sua “esibizione” e dell’abbigliamento più comune che poi gli tornerebbe utile per mescolarsi tra la folla senza essere riconosciuto come il maniaco. Al momento non risultano ancora denunce ai carabinieri e alla polizia, secondo quanto riportato da Roma Today. Intanto i residenti non nascondono la preoccupazione sui social e c’è chi afferma di non avere intenzione per il momento di attraversare quel parco, se non in compagnia.

LEGGI ANCHE:

Supermercati aperti domani 1 maggio 2022/ Roma e Milano, dove fare spesa: info, orari

© RIPRODUZIONE RISERVATA