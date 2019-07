MANIFEST 2/ Anticipazioni seconda stagione: nuovi misteri sul Volo 828

Manifest 2 si farà. A confermare una seconda stagione della serie televisiva statunitense ideata da Jeff Rake è stato il network americano NBC con un comunicato stampa ufficiale. “La seconda stagione è confermata. Nella prima stagione ‘Manifest’ ha risposto a tante domande ma ha posto anche tanti quesiti sul mistero del Volo 828. Congratulazioni a Jeff Rake, ai produttori, al cast e a tutti quelli che hanno creato questa serie caratterizzata da personaggi convincenti e relazioni intricate” si legge nel comunicato diramato alla stampa e pubblicato in anteprima su “Variety.com”. Una scelta che non sorprende affatto considerando il grandissimo successo riscontrato dalla serie sia in America che nel resto del mondo.

Manifest 2: data di uscita

Mentre il pubblico italiano assiste alla puntata finale della prima stagione, in America è stato già annunciato il seguito di Manifest, la serie creata da Jeff Rake e dedicata alla storia del misterioso volo scomparso per cinque anni e tornato improvvisamente senza che i passeggeri siano invecchiati. Il rinnovo era da tempo nell’aria considerando anche quanto dichiarato in anteprima assoluta dal creato a Collider. Rake, infatti, ha confermato di avere in mano una storia lunga sei anni per Manifest e di aver ideato la serie più di dieci anni fa. Al momento però non c’è alcuna data ufficiale di messa in onda dei nuovi episodi; il rinnovo è stato confermato solo lo scorso aprile 2019 e quindi con molta probabilità gli episodi della seconda stagione saranno pronti per la messa in onda solo nel 2020.

Manifest 2, anticipazioni trama

Qualcosina in più, invece, è trapelata sulla possibile trama della seconda stagione di Manifest 2. A lanciare alcune indiscrezioni sono state Lisa Katz e Tracey Pakosta, i co-Presidenti di NBC Entertainment, dichiarano in un’intervista che a SpoilerTV hanno dichiarato: “nella sua prima stagione, ‘Manifest’ ha risposto a molte domande sul mistero di Flight 82”. Non solo, le due si sono anche complimentate con l’ideatore e regista Jeff Rake: “congratulazioni a Jeff Rake, ai nostri produttori, al cast e alla troupe che hanno creato una serie incredibilmente coinvolgente con personaggi avvincenti e relazioni complesse”. Confermati nel cast della seconda stagione Melissa Roxburgh, Josh Dallas, Athena Karkanis, J. R. Ramirez, Luna Blaise, Jack Messina, e Parveen Kaur.



