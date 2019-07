MANIFEST/ Dramma e mistero in una serie che parte da un fatto vero

“Manifest”, letteralmente “lista passeggeri” in America, è una serie televisiva che va in onda in prima serata su Canale 5 dal 3 luglio. Ogni mercoledì vengono trasmessi 3 episodi, per un totale di 16. La storia narra del volo 828 diretto a New York dalla Giamaica, che deve durare solo poche ore, ma, all’improvviso, scompare nel vuoto, senza lasciare alcuna traccia. I passeggeri, non consapevoli di nulla, se non del breve tempo trascorso, una volta arrivati a destinazione, vengono informati che sono passati cinque anni dalla loro partenza. Infatti, sono nominati “i resuscitati”, in quanto creduti dispersi e morti.

Le loro famiglie sono incredule, ma le loro vite, a causa della loro assenza, sono totalmente cambiate. Qui il regista Jeff Rake inventa storie, personaggi, avvenimenti…, ma quello che colpisce e che la serie prende spunto da una storia realmente accaduta. Il volo Malaysia Airlines 370, dell’8 marzo 2014, partito da Kuala Lumpur, in Malesia, e diretto verso Pechino. L’aereo non è mai arrivato in Cina a destinazione ed è letteralmente scomparso nel nulla: nessun resto, ma solo il più grande mistero di sempre. Jeff Rake dà voce a quei possibili passeggeri, alle loro possibili vite che le aspettavano a casa, alle loro tragiche e immotivate scomparse.

Qui nascono le storie di Michela, giovane agente di polizia, di suo fratello Ben, padre del piccolo Cal, malato di leucemia. Tutto ruota intorno a loro, principali passeggeri del volo, i quali, dopo essere tornati a casa, si ritrovano in un mondo sconosciuto, ma che vogliono scoprire. Iniziano a sentire delle strane voci nelle loro teste, che gli danno indizi su casi da risolvere, come se sembrasse che si trovino sempre al posto giusto nel momento giusto, ma non è così. Non vogliono rivelarlo per non diventare “fenomeni da baraccone”.

Facendo delle ricerche, scoprono che quelle voci le sentono tutti i passeggeri del volo misterioso. Da qui nasce la paura che i federali del governo c’entrino qualcosa, troppi indizi che accomunano tutti e l’obbligo del silenzio stampa. Quindi ecco mischiati il dramma e il mistero, connotati che accompagneranno gli spettatori per tutta la durata della serie.



