Manifestazione Centrodestra Roma/ Diretta video con Salvini, Meloni e Tajani

Sta prendendo via in questi minuti la manifestazione in piazza del Popolo a Roma indetta dal centrodestra. Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia uniti, vogliono far sentire la propria voce contro il governo, che a loro modo di vedere, non sta agendo nel miglior modo possibile. Obiettivo, far ripartire l’Italia dopo la più grave crisi economica degli ultimi anni, sotto lo slogan “Insieme per l’Italia del lavoro“. Poco prima delle ore 10:00 i leader del Centrodestra, leggasi Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani, sono giunti in piazza, e a breve inizieranno a rivolgersi alla platea, a cominciare dal vice presidente forzista, passando per la presidentessa di FdI, e arrivando fino al leader leghista, quello probabilmente più irritato dall’operato dell’esecutivo Conte Bis. Per ovviare alle misure di sicurezza anti-covid, la piazza prevede degli ingressi contingentati, nonché dei posti a sedere distanziati; inoltre, viene misurata la febbre all’ingresso dei varchi, di modo da tenere sotto controllo la situazione.

MANIFESTAZONE CENTRODESTRA ROMA, MELONI CHIEDE ELEZIONI ANTICIPATE

Da segnalare, come riferito dai colleghi di Tpi, un banchetto di Forza Italia per una raccolta firme a sostegno della proposta di nominare Silvio Berlusconi senatore a vita, e per istituire una commissione d’inchiesta sull’uso politico della giustizia, alla luce dei recenti risvolti emersi in merito ai processi contro il Cavaliere. La manifestazione del Centrodestra dello scorso 2 giugno aveva provocato diverse polemiche visto che le misure anti-covid non erano state rispettate, e proprio per questo, per la giornata odierna è stato stabilito un rigido regolamento per evitare assembramenti. Nella giornata di ieri la Meloni aveva annunciato così l’evento odierno: “Nuova manifestazione del centrodestra domani in piazza del popolo perché nulla è mutato e nulla è migliorato. Continuiamo ad avere un governo assolutamente sordo ai bisogni dei cittadini, che passa le sue giornate in villa a chiacchierare e che non riesce a pagare neanche la cassa integrazione ma in compenso spende milioni di euro in assunzioni facili, marchette, bonus e nuove consulenze. Ed è da irresponsabili occuparsi di questo in un momento come quello che stiamo attraversando”. In occasione della manifestazione di oggi, FdI ha organizzato una raccolta firme per chiedere il voto a settembre.





© RIPRODUZIONE RISERVATA