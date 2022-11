Manifestazione per la pace a Roma/ Corteo per guerra in Ucraina: orario e itinerario

Manifestazione internazionale per la pace: “Le guerre e le armi provocnano solo nuove sofferenze”

La Manifestazione internazionale per la Pace si svolgerà oggi, 5 novembre 2022, a Roma. L’evento, con cui verrà chiesta la fine della guerra in Ucraina, è organizzato dalla coalizione Europe for peace e promosso a livello nazionale da Rete italiana pace e disarmo, Campagna Sbilanciamoci!, AOI (Associazione delle organizzazioni italiane di cooperazione e solidarietà internazionale), #StopTheWarNow. Ad essa hanno aderito oltre 600 associazioni. Anche dalla politica l’iniziativa è stata accolta con favore, ma essendo di natura civile non ci saranno interventi di esponenti di partiti.

"O ti copri o ti spogli": prof nella bufera/ Studentessa: "Mi ha umiliato, ho pianto"

“Le guerre e le armi puntano alla vittoria sul nemico ma non portano alla pace: tendono a diventare permanenti ed a causare solo nuove sofferenze per le popolazioni. Bisogna invece far vincere la pace, ripristinare il diritto violato, garantire la sicurezza condivisa. Non esiste guerra giusta, solo la pace è giusta. La guerra la fanno gli eserciti, la pace la fanno i popoli”, questa la presa di posizione dei promotori del disarmo. “La minaccia nucleare incombe sul mondo. È responsabilità e dovere degli stati e dei popoli fermare questa follia. L’umanità ed il pianeta non possono accettare che le contese si risolvano con i conflitti armati. La guerra ha conseguenze globali. La guerra ingoia tutto e blocca la speranza di un avvenire più equo e sostenibile per le generazioni future”.

“Aggrediti 2 studenti di destra a Roma”/ Gioventù Nazionale: “Clima violento"

Manifestazione per la pace a Roma: l’orario d’inizio e le tappe del corteo

La Manifestazione internazionale per la Pace a Roma inizierà da piazza della Repubblica. Alle 12.00 è previsto il raduno, alle 13.00 la partenza. Il corteo raggiungerà piazza San Giovanni in Laterano, dove si trova il palco. Lì alle 14.45 verranno letti il manifesto dell’iniziativa e la “Lettera a chi manifesta per la pace” del cardinale Matteo Zuppi, presidente della Cei. Dalle 15.00 gli interventi di rappresentanti delle principali organizzazioni promotrici alcune testimonianze tematiche.

Maurizio Gentili, torturato e sequestrato per l'affitto/ “Colpito con un machete”

Le associazioni hanno invitato coloro che non potranno essere nella Capitale per partecipare alla manifestazione in prima persona a farlo a distanza esponendo la bandiera della pace o un cartellone sul tema al balcone o alla finestra.











© RIPRODUZIONE RISERVATA