Manifestazione ristoratori Roma, scontri con la polizia/ Video: tensione alla Camera

Tensione alla manifestazione dei ristoratori a Roma. Decine di lavoratori si sono presentati oggi, martedì 6 aprile 2021, nei pressi della Camera dei Deputati per protestare contro le chiusure e alcuni di loro hanno dato vita a scontri con la polizia. Secondo quanto ricostruito da La7, alcuni manifestanti hanno provato ad entrare in Piazza Montecitorio e sono stati fermati dalle forze dell’ordine presenti.

Lanciati sgabelli, fumogeni e anche bottiglie di birra, con i manifestanti avevano già espresso la volontà di provare ad entrare in piazza. Un gruppetto di persone ha provato a forzare le transenne e il blocco delle forze dell’ordine, prima di incontrare la resistenza delle autorità in tenuta anti-sommossa. Alcuni ristoratori sono stati fermati e identificati, ma sono attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore circa possibili arresti.

MANIFESTAZIONE RISTORATORI ROMA: SCONTRI CON LA POLIZIA

Fanpage fa sapere che non sono stati registrati feriti nel corso degli scontri, ma anche da questo punto di vista sono attese novità a stretto giro di posta. Ricordiamo che diversi esponenti politici e non hanno partecipato alla manifestazione dei ristoratori in programma oggi a Roma: dal deputato Vittorio Sgarbi a Casapound, passando per Gianluigi Paragone. Presente anche l’attore Enrico Montesano, da tempo in prima linea per chiedere riaperture al governo: «Il diritto al lavoro è scritto nella Costituzione. Vogliamo lavorare e uscire di casa, vogliamo stare in pace, non vogliamo essere schiacciati da falsità. Non siamo d’accordo con certe scelte ma non facciamo azioni avventate. Libertà, libertà, libertà», riporta il portale. Tra i manifestanti è stato visto anche un individuo vestito come il “vichingo” delle proteste di Capitol Hill negli Usa. Clicca qui per il video degli scontri.

