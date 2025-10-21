Ad Apreski Milano Mountain Show è emersa anche l'interessante proposta del "Manifesto dei Mountain Club"

Si è conclusa la prima, per molti versi sorprendente edizione di Apreski, un nuovo salone-concept della montagna, un laboratorio di idee e valori “per un futuro turistico alpino più responsabile e contemporaneo”, come dicono gli organizzatori.

“Dalla musica alla sicurezza, dalla cucina al paesaggio, nasce una rete di operatori che condividono un obiettivo comune: rendere la montagna un luogo di bellezza, cultura e rispetto reciproco” sottolinea Andrea Baccuini, direttore artistico di Apreski Milano Mountain Show e ceo di 5 Club, società con cui ha dato vita a format innovativi nel mondo dell’après-ski e della ristorazione in alta quota: Super G – Italian Mountain Club.

Dal dialogo sembra emergere una visione condivisa: la montagna contemporanea non è solo sport e ristorazione, ma anche accoglienza, esperienza, cultura e rispetto per il territorio. La proposta del “Manifesto dei Mountain Club” nasce per definire i principi di un nuovo modello di ospitalità alpina, in cui possano convivere cucina di qualità, design, intrattenimento e sostenibilità. Un approccio che mette al centro il valore della comunità, la formazione dello staff, la sicurezza e la tutela ambientale, che dovrà poi tradursi in un Decalogo dell’après-ski consapevole.

“Potremmo partire ispirandoci alle nuove linee guida approvate dal Comune di Courmayeur – ha suggerito Baccuini – che stabilisce dieci punti chiave per garantire una forma di divertimento responsabile: licenze regolari, sicurezza e controllo, limitazione nel consumo di alcolici, tutela del territorio, rispetto dei lavoratori, gestione sostenibile dei rifiuti, formazione sul primo soccorso e servizi di trasporto sicuro. L’obiettivo è chiaro: favorire una convivenza armoniosa tra turismo, musica e ambiente, promuovendo un modello di après-ski evoluto e rispettoso, simbolo di un turismo di qualità”.

“È stato stimolante mettere a confronto i protagonisti dell’ospitalità d’altura per definire insieme cosa rende davvero eccellente un Mountain Club” ha detto Andrea Guolo, ideatore del progetto editoriale Best Mountain Club Italia. “Un dialogo che ci ha permesso di cominciare a scrivere le prime linee guida che andremo a perfezionare nei prossimi mesi e che ispirerà anche editorialmente la costruzione della guida ufficiale dedicata ai migliori club di montagna italiani. Siamo partiti da una classifica tra i più riconosciuti locali in quota per arrivare a una conversazione tra visioni, esperienze e valori comuni”.

Ad aggiudicarsi il primo riconoscimento della stampa ai migliori Mountain Club d’Italia 2025, AlpiNN by Norbert Niederkofler – Food Space & Restaurant: si trova a quota 2275 e vi si accede con la cabinovia che sale dal parking di Riscone (tre chilometri a sud di Brunico, Val Pusteria).

Selezionati tra i migliori anche AlpiNN – Plan de Corones; Club Moritzino – Alta Badia; Emilio Comici – Selva di Val Gardena; InAlto Alfio Ghezzi Dolomites – Col Margherita; La Loge du Massif – Courmayeur; Jimmi Hütte – Colfosco; Piz Boe Alpin Lounge – Alta Badia; Scotoni Hütte – San Cassiano; Super G – Courmayeur, Madonna di Campiglio, Cervinia, Cortina d’Ampezzo; Sunny Valley Kelo Mountain Lodge – Santa Caterina Valfurva; Ütia Bioch – Alta Badia.

