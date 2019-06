Manila Boff e Michael Terlizzi/ Servizio hot a Pomeriggio 5: “Ma non stiamo insieme”

Con la fine della sua avventura al Grande Fratello 16, Michael Terlizzi è tornato tra gli ospiti fissi di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5. Il modello è stato oggi protagonista anche di un servizio un po’ hot in Spa assieme ad un’affascinante donna non proprio sconosciuta nel mondo dello spettacolo. Lei è Manila Boff, nome che i fan del trono Over di Uomini e Donne sicuramente ricorderanno . L’ex dama ha infatti avuto una breve storia con Sossio Aruta ma aveva trovato l’amore con un altro cavaliere, Fabrizio. Assieme hanno poi lasciato il programma, per vivere fuori la loro storia, successivamente finita. Oggi la bella ex dama del trono Over torna in tv con un altro programma che è proprio Pomeriggio 5 condotto da Barbara d’Urso.

Michael Terlizzi: “Io e Manila Boff non stiamo insieme”

Manila Boff e Michael Terlizzi sono i protagonisti di un servizio, un po’ piccante, in una Spa per Pomeriggio 5. I due, in costume, si scambiano sguardi maliziosi e anche qualche bacio su guancia e collo. Lo slancio di Michael nell’abbracciarla porta Barbara d’Urso, in studio, a chiedere se effettivamente tra i due ci sia qualcosa o se si tratta soltanto di amicizia. Michael, in studio senza Manila, ammette che la Boff è un’amica di vecchia data ma che tra loro non c’è nulla di romantico. “Non stiamo insieme. Quando mi fidanzerò te lo farò sapere Barbara” dichiara il giovane Terlizzi in diretta, replicando alla curiosità della conduttrice. Al momento, quindi, l’ex gieffino rimane single ma chissà che a breve non trovi la sua dolce e attesa metà.

