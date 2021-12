Manila dubbi sulla coppia Miriana-Biagio D’Anelli/ “Queste cose telecomandate non mi piacciono”

La relazione tra Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli è sempre più nel mirino degli altri inquilini della casa del Grande Fratello Vip. Biagio è infastidito da questo atteggiamento e dice e Miriana: “La gente ci deve dare per forza un ultimatum. Il fatto che gli altri vogliano che ci diamo un bacio mi fa girare proprio i coglioni”. Carmen Russo appare dubbiosa e parlando con Manila Nazaro e Sophie Codegoni espone le sue perplessità: “Posso credere al fatto che ci sia attrazione ma non dopo tre giorni”. Manila Nazzaro condivide il suo pensiero: “Lui si è spinto sotto le coperte con lei. Baci e bacini. Certi atteggiamenti sono più intimi di altre cose”. Manila Nazzaro pensa che questa situazione possa essere forzata: “Anche se due persone si piacciono, l’intesa deve essere sincera. Queste cose telecomandate non mi piacciono”. Sophie Codegoni commenta il comportamento di Biagio: “Da quando è entrato si è subito mostrato interessato a Miriana. Lui già dall’ingresso nella casa aveva puntato Miriana”. Manila Nazzaro parlando della fidanzata di Biagio D’Anelli dice: “Se fossi stata al suo posto l’avrei già mollato”. Manila è preoccupata per Miriana: “Non vorrei che si approfittasse di lei”. Sophie Codegoni in cuor suo spera che Biagio D’Anelli non abbia messo in atto una strategia solo per rimanere nella casa.

Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli appaiono sempre più intimi e affiatati. I due trascorrono parecchio tempo insieme e non sono mancati già i primi avvicinamenti pericolosi. D’Anelli, a sua detta, sarebbe fidanzato, ma a quanto pare non disdegna la compagnia della ex ragazza di Non è la Rai, tanto è vero che a questo proposito è proprio lui che tra un bacio a stampo e l’altro sul divano della casa più spiata d’Italia, dice: “Se mi guardi con quegli occhi mi disoccupi”, e lei risponde: “I miei occhi sono questi, comunque bella questa battuta, simpatica”. I due si erano già scambiati qualche bacio e la Trevisan aveva subito sottolineato la cosa: “Ah quindi mi dai un bacio così e non di nascosto, lo fai perché sei onesto” e lui di contro: “Ma se questo lo chiami bacio, allora io sono un campione del mondo. Non può essere un bacio perché tu sei rimasta ferma e i baci si danno in due”. Miriana e Biagio continuano a stuzzicarsi a vicenda.

Proprio nelle ultime ore, Silvana Curcio avrebbe deciso di lasciare Biagio D’Anelli. Nella prossima puntata, probabilmente, saranno resi noti nuovi dettagli su questa vicenda allo stesso Biagio D’Anelli, che potrebbe così definitivamente sciogliersi e abbandonarsi al corteggiamento.

