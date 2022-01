Manila e Katia, rottura definitiva con Soleil/ “Ognuno ha le sue tragedie, ora basta”

E’ decisamente finita l’amicizia nella casa del Grande Fratello Vip 2021 fra Soleil Sorge e Manila Nazzaro. Durante la puntata in diretta di ieri sera Alfonso Signorini ha interpellato le due protagoniste chiedendo chiarimenti, e ognuna delle due ha spiegato la propria posizione. A suggellare di fatto la fine del rapporto è stato un abbraccio che Soleil Sorge ha rifiutato da Manila Nazzaro (accogliendo invece quello di Katia Ricciarelli) “No grazie Mani, non ha valore un abbraccio in questo momento”. Subito dopo l’ex Miss Italia si è confidata con Katia Ricciarelli sul divano, dicendo: “No bhe l’elenco delle tragedie, te ne posso raccontare mille, ognuno ha un elenco di tragedie…”.

E Katia ha replicato: “Quella che ha avuto una vita difficile, adesso basta…”, e di nuovo Manila Nazzaro: “L’abbiamo avuta tutti”. La chiacchierata è stata catturata dalla pagina GfVipvideo su Instagram, e sono stati numerosi i commenti al post, e la maggior parte dei quali di gente che sottolinea l’atteggiamento un po’ “particolare” proprio di Manila: “Ha ragione. Ma poi vuole abbracciarla? Era una delle mie preferite, ora no”.

MANILA NAZZARO E KATIA VS SOLEIL SORGE: I COMMENTI DEI SOCIAL NON PERDONANO

E ancora: “Provate a dire che Sole ha sbagliato a non volerla abbracciare.Manila falsa come una banconota da due centesimi”. Di nuovo: “Poi però la vai ad abbracciare? Mamma ma che falsità.. accoglie tutti ma non ha nemmeno la sensibilità di rispettare un bel momento di un’altra persona! Che falsa!”.

Bisognerà capire se ci sarà modo per le due di recuperare il rapporto ma per il momento non sembrano esservi spiragli. Soleil Sorge è troppo delusa dal fatto che Manila si sia molto avvicinata a Delia Duran, di fatto attaccando la stessa influencer e Alex Belli. Tra l’altro quella di ieri è stata una serata particolarmente stressante per l’italo-americana dopo il confronto proprio con il suo “amico artistico” e una lettera speditale dal padre, e anche nelle scorse ore si è lasciata andare ad un pianto di sfogo.

