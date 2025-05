MANILA ESPOSITO, CHI È LA CAMPIONESSA D’EUROPA ALL-AROUND DI GINNASTICA

Manila Esposito ha vinto la medaglia d’oro nel concorso generale agli Europei di Lipsia oggi 29 maggio 2025, quindi è la nuova campionessa d’Europa all-around della ginnastica artistica femminile. Un grande successo per la ginnasta azzurra, nata a Boscotrecase (Napoli) il 2 novembre 2006 e già nota al grande pubblico grazie alle grandi soddisfazioni alle Olimpiadi Parigi 2024, quando vinse la medaglia di bronzo alla trave nella gara vinta da Alice D’Amato e fece parte della squadra italiana medaglia d’argento nel concorso a squadre femminile.

Insomma, in tanti sanno ormai bene chi è Manila Esposito, ma adesso si aggiunge anche questo nuovo meraviglioso successo, che identifica la campana in questo momento la campana come la più forte ginnasta europea nella somma di tutti gli attrezzi della ginnastica artistica femminile. Per la precisione, Manila Esposito ha vinto con 54.965 punti per conquistare la medaglia d’oro davanti alla spagnola Alba Petisco, seconda con 53.265 punti, mentre la terza posizione e la medaglia di bronzo sono andate alla rumena Ana Bărbosu con il punteggio di 52.999.

MANILA ESPOSITO: MEDAGLIA D’ORO NEL CONCORSO GENERALE DEGLI EUROPEI

Il punto di forza di Manila Esposito nella gara odierna è stato proprio l’esercizio alla trave, nel quale la ginnasta è stata la migliore e ha ottenuto 14.333 punti, poi ecco anche 13.666 punti al corpo libero, 13.566 punti alle parallele asimmetriche e 13.400 punti al volteggio per il totale di 54.965 punti. D’altronde, il palmares di Manila Esposito era già molto ricco e in particolare questo per lei è già il secondo titolo europeo consecutivo nel concorso generale, perché l’azzurra era stata d’oro già l’anno scorso a Rimini.

La rassegna dell’anno scorso portò addirittura quattro ori a Manila Esposito, che si impose anche nel concorso generale a squadre con l’Italia e nelle finali alla trave e al corpo libero. Si era all’inizio di maggio, tre mesi più tardi sarebbero arrivati i già citati argento e bronzo alle Olimpiadi Parigi 2024, mentre gli Europei di Lipsia erano iniziati con il bis nell’oro a squadre e oggi Manila Esposito si è confermata sul tetto d’Europa anche a livello individuale, rafforzando sempre più il suo status come una delle migliori ginnaste a livello internazionale.