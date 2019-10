Manila Gorio e Biagio D’Anelli/ Spuntano le foto del flirt: la verità a Pomeriggio 5

Biagio D’Anelli e Manila Gorio hanno avuto un flirt? Tra l’opinionista e la trans più famosa della televisione italiana non c’è molta simpatia. Più volte, infatti, i due hanno discusso a Pomeriggio 5 lanciandosi reciproche accuse. Proprio la trasmissione condotta da Barbara D’Urso ha deciso di fare chiarezza sul rapporto tra Manila e Biagio scovando così alcune immagini, risalenti probabilmente al periodo post Grande Fratello di D’Anelli in cui i due sono in atteggiamenti intimi. Cosa c’è stato, dunque, tra Biagio e Manila? La Gorio che ha svelato di aver avuto un incontro ravvicinato con Rocco Pietrantonio, ha avuto anche un flirt con l’ex gieffino? A svelare la verità saranno proprio la Gorio e D’Anelli, protagonisti di un faccia a faccia davanti alle telecamere di Pomeriggio 5.

MANILA GORIO E BIAGIO D’ANELLI: LA VERITA’ A POMERIGGIO 5

Manila Gorio, più volte, è stata accusata di creare falsi scoop con vari personaggi per conquistare le prime pagine dei giornali di gossip. Tra i tanti uomini con cui avrebbe avuto un flirt spunta, a sorpresa, anche Biagio D’Anelli con cui è stata immortalata qualche anno fa. “Chi sono questi due” – chiede Barbara D’Urso al proprio pubblico mostrando delle foto pubblicate da Vip – “li riconoscete? Sono Manila Gorio e Biagio D’Anelli, forse appena uscito dal Grande Fratello. Le foto segrete con il trans Manila e quindi, caro Biagio, tu che ti scagli contro Manila, abbiamo scoperto questo altarino”, aggiunge ancora la conduttrice pronta a capire cosa sia davvero accaduto tra i due. Un confronto, dunque, che svelerà finalmente la verità su tutti i flirt famosi di Manila Gorio. Chi dirà la verità: Manila o tutti quelli che la accusano di creare falsi scoop?

